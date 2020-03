Xiaomi dévoile les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max, ses futurs best-sellers ?

Après avoir présenté ses nouveaux flagships, le Mi 10 et le MI 10 Pro, en Chine, Xiaomi vient de dévoiler ses futurs best-sellers pour le segment milieu de gamme, en Inde.

Cela fait un bon moment que l’on évoque régulièrement la nouvelle série Redmi Note 9 et aujourd’hui, celle-ci est enfin officielle. Redmi a levé le voile sur deux appareils : le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 Pro Max.

Avec cette nouvelle génération de smartphones abordables, mais performants, Xiaomi ne change pas sa formule : très bonne autonomie, puce milieu de gamme, et combinaisons de caméras intéressantes. Mais bien entendu, par rapport aux modèles précédents, les caractéristiques ont été mises au goût du jour.

Toujours la même formule, mais avec des améliorations

En ce qui concerne le design, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 Pro Max ont un design assez classique, mais qui donne à ces appareils des airs de smartphones premium. En façade on a un écran sans bordures, avec une bulle percée sur l’écran, et placée au centre, pour la caméra frontale. Sur le dos, les 4 caméras sont placées sur un module carré. Et le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5.

The #RedmiNote9Pro also dons the beautiful Aura balanced design, giving you a look and feel that's fresh and all things functional. #ProCamerasMaxPerformance#ThePerformanceBeast that also looks fabulous. pic.twitter.com/xx4mFpzxuo — Redmi India (@RedmiIndia) March 12, 2020

Les deux appareils ont d’ailleurs des fiches techniques presque identiques : écran de 6,67 pouces avec écran FHD+, SoC Snapdragon 720G, scanner d’empreintes placé sur le côté et batterie de 5 020 mAh.

Cependant, les caméras sont différentes :

Sur le Redmi Note 9 Pro, on a une caméra principale de 48 mégapixels sur le dos, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, il y a une caméra de 16 mégapixels.

Le Redmi Note 9 Pro Max a une caméra principale de 64 mégapixels sur le dos, avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, il y a une caméra de 32 mégapixels.

En matière de recharge rapide, le Redmi Note 9 Pro Max supporte la recharge 33W, tandis que le Redmi Note 9 Pro est limité à 18W.

En Inde, un Redmi Note 9 Pro avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte l’équivalent de 155 euros, tandis qu’un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte l’équivalent de 190 euros. Et un Redmi Note 9 Pro Max avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte l’équivalent de 179 euros, tandis qu’un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte l’équivalent de 227 euros.

Pour le moment, aucune information sur les prix et la disponibilité en Europe. Mais en tout cas, ces deux smartphones pourraient être les best-sellers de Xiaomi pour cette année. En effet, si le constructeur chinois se fait beaucoup de visibilité grâce à ses appareils premium, ce sont généralement les modèles milieu de gamme qui se vendent mieux. Par exemple, si Xiaomi s’est fait une place dans le Top 10 des smartphones les plus populaires en 2019, ce n’est pas grâce au Mi 9, mais grâce au Redmi Note 7.