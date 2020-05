Xiaomi fait son entrée sur le marché de la TV et lance son vélo électrique

Si Xiaomi est surtout connu pour ses smartphones haut de gamme et milieu de gamme, le constructeur chinois fabrique également des objets connectés. Et lors de l’annonce de ses nouveaux smartphones, le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro, le constructeur a également dévoilé de nouvelles télévisions pour le marché français, ainsi que le vélo connecté « Mi Smart Electric Folding Bike ».

La Mi TV est disponible en France

Xiaomi fait son entrée sur le marché de la télévision en France avec ses produits Mi TV : la Mi TV 4S 65’’, la Mi TV 4S 55’’, la Mi TV 4S 43’’ et la Mi TV 4A 32’’. Ces télévisions sont propulsées par Android TV 9.0 et permettent donc d’accéder aux applications de Google Play Store, comme Netflix, YouTube ou Molotov. D’autre part, elles permettent d’accéder à Google Assistant, ainsi qu’aux services Google Chromecast qui permettent de diffuser du contenu depuis un smartphone. Enfin, les télévisions de Xiaomi utilisent la télécommande Mi Remote qui permet un accès rapide à Google Assistant (et les commandes vocales qui contrôlent d’autres objets connectés).

Ces télévisions Mi TV seront disponibles en précommande à partir du 19 juin. Les prix varient de 199,99 euros pour la Mi TV 4A 32 pouces, à 699 euros pour la Mi TV 4S 65 pouces. Néanmoins, pendant deux semaines, il sera possible de profiter d’une réduction qui permet par exemple d’avoir le Mi TV 4A 32 pouces à 149,99 euros.

Le Mi Smart Electric Folding Bike arrive cet été

Pour ceux qui ne veulent plus utiliser les transports en commun, Xiaomi annonce également la disponibilité, à partir de cet été, de son vélo électrique Mi Smart Electric Folding Bike. « S’appuyant sur un capteur de couple TMM4, ce tout nouveau bolide surveille la force exercée sur les pédales et propose quatre modes de puissance pour différents niveaux d’assistance à la conduite. Le Mi Smart Electric Folding Bike est également livré avec un moteur sans balais à grande vitesse de 250W, qui assure une accélération plus rapide et un pédalage facile, ainsi qu’un système Shimano 3 vitesses intégrées pour offrir une assistance supplémentaire – même sans assistance électrique », nous explique-t-on dans un communiqué.

Le vélo a une batterie qui assure une autonomie de 45 kilomètres et son design pliant ainsi que son poids de 14,5 kg rendent celui-ci extrêmement pratique. De plus, le Mi Smart Electric Folding Bike est doté d’un écran LCD de 1,8 pouce qui permet d’afficher des indicateurs comme l’état de la batterie et de voir les données d’activité.

Ce produit est disponible en précommande dès aujourd’hui, et sera disponible cet été au prix de 999,99 euros. On notera aussi que le Mi Smart Electric Folding Bike est éligible à la prime vélo électrique qui peut atteindre 500 euros.