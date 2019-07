Xiaomi intègre la liste des 500 plus grandes entreprises dans le monde

Chaque année, le magazine américain Fortune publie la liste Global 500, qui classe les plus grandes entreprises de la planète selon les revenus générés. Et la petite surprise de la liste 2019, c’est Xiaomi. En effet, le constructeur chinois vient d’intégrer cette liste pour la toute première fois de son histoire, positionné à la 468e place.

Ayant généré 26 milliards de dollars en 2018, Xiaomi se positionne juste derrière Nokia et Heineken, mais devant des sociétés comme Emirates Group, Michelin ou Adidas.

Pourtant, il s’agit d’une entreprise assez jeune, qui a été fondée il y a seulement 9 ans. Quand celle-ci a débuté, il s’agissait d’un petit atelier de 13 salariés. Aujourd’hui, Xiaomi compte plus de 20 000 salariés et est entré à la bourse de Hong Kong en 2018.

Un miracle

« Nous avons vécu un des plus grands miracles commerciaux et être une entreprise du classement Fortune Global 500 constitue la meilleure conclusion de cette aventure », a écrit Lei Jun, fondateur et CEO de Xiaomi, dans une lettre aux salariés. « Alors que l’industrie de l’internet mobile était en plein essor, nous avons présenté un modèle d’entreprise unique et puissant, ainsi qu’un état d’esprit avancé pour le développement de produits, dans le but de proposer en permanence la meilleure expérience utilisateur qui soit au-delà des attentes. »

Pour fêter l’entrée de l’entreprise dans la liste du magazine Fortune, le patron de Xiaomi a annoncé une distribution d’actions aux salariés : « Chacun de vous recevra 1 000 actions Xiaomi. Dont 500 actions servent à célébrer notre accomplissement, tandis que les 500 actions restantes sont offertes à la famille et aux proches de chaque collègue et partenaire pour leur soutien tout au long du parcours. »

D’après un article de Fortune, les valeurs de ces actions totaliseraient 24 millions de dollars, soit environ 1 100 dollars par personne.