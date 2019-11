Xiaomi officialise le Mi Note 10 et le Redmi Note 8T

Déjà présenté sur le continent asiatique, le Xiaomi Mi Note 10 sera disponible dès le 18 novembre en France à partir de 549,90€. Xiaomi propose pour la première fois une combinaison de cinq capteurs photo à l’arrière. La « penta-caméra » est composée de :

Un grand-angle de 108 Mpx

Un téléobjectif de 5 Mpx (optique 5x)

Un second téléobjectif de 12 Mpx

Un ultra grand-angle de 20 Mpx

Un objectif macro de 2 Mpx

Ces 5 capteurs permettent de passer d’un zoom x0,6 à un zoom x50. À l’avant on retrouve un capteur selfie de 32 Mpx dans une encoche en forme de goutte d’eau en haut de l’écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces. Le vrai point fort du Mi Note 10 est sa batterie de 5260 mAh et la charge rapide 30W. Au niveau performance il est équipé d’un Snapdragon 730G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Redmi Note 8T débarquera le 13 novembre

Annonce un peu plus surprise, Xiaomi a présenté le Redmi Note 8T. Son tarif est une nouvelle fois contenu avec 199,90€ pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il dispose de quatre capteurs à l’arrière, dont un principal de 48 Mpx. À l’avant on retrouve une dalle incurvée de 6,3″. Au niveau de l’autonomie, on reste sur des standards élevés avec une capacité de 4000 mAh et une recharge rapide 18W. Le port jack est toujours de la partie.

