Xiaomi va lancer le premier smartphone avec appareil photo de 48 MP en janvier 2019

L’année 2019 démarrera sur les chapeaux de roue pour Xiaomi. En effet, dès le mois de janvier, le constructeur chinois présenterait un nouveau smartphone équipé d’un appareil photo de 48 Mpx. Si cela s’avère vrai, il s’agirait du capteur le plus performant du marché.

Un nouveau smartphone haut de gamme pour Xiaomi au capteur photo ultra-performant

Pour se démarquer de la concurrence, les constructeurs de smartphones développent des stratégies différentes. Si l’écran pliable sera la nouveauté majeure de l’année 2019, Xiaomi mise aussi sur autre dispositif : le capteur photo ultra-performant. La firme devrait ainsi proposer un terminal mobile avec un capteur de 48 Mpx.

C’est le président et cofondateur de Xiaomi, Lin Bin, qui vient de donner la nouvelle via le réseau social chinois Sina Weibo. On y voit ainsi une première photo en guise de teaser de ce nouveau flagship. Lin Bin a même indiqué avoir déjà testé l’appareil pendant quelques semaines, et l’avoir trouvé « pas mal »…

Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs sur ce futur appareil circulent. Certains pensent qu’il s’agit du successeur du Xiaomi Mi 8, plébiscité par la critique. Les autres rumeurs concernent la photo teaser circulant sur Sina Weibo.

Un capteur à 48 Mpx, une innovation porteuse ?

On voit sur celle-ci un morceau du capteur photo (cliché illustrant cet article), ainsi qu’un flash LED et la mention « 48 MP Camera ». Mais logiquement, on reste sur notre faim : on ne sait par exemple pas combien de capteurs sont présents sur ce nouvel appareil, deux semblant tout de même un minimum.

A l’heure actuelle, deux firmes ont décidé de suivre une stratégie similaire que Xiaomi en matière de capteurs photo ultra-performants : Samsung et Sony. La firme sud-coréenne a ainsi présenté au mois d’octobre le Isocell Bright GM1, un capteur photo de format réduit, dont la production devrait démarrer en cette fin d’année.

Sony a quant à lui dévoilé son capteur photo IMX586 au mois de juillet dernier, et le module est déjà commercialisé depuis le mois d’octobre, ce qui porte à croire qu’il pourrait éventuellement équiper les futurs smartphones Xiaomi…