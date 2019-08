Xiaomi va sortir une montre connectée qui copie l’Apple Watch

Il semblerait que Huami travaille sur la conception d’une montre connectée assez similaire à l’Apple Watch Series 4, particulièrement en termes de design. Après avoir levé le voile sur la Amazfit GTR au mois de juillet, le constructeur travaillerait donc sur une smartwatch bien différente.

Xiaomi prévoit-il de sortir une Amazfit Bip 2 ?

Il semblerait qu’une image de la prochaine montre connectée de la filiale de Xiaomi ait fuité sur les réseaux sociaux avant qu’elle ne soit retirée. Néanmoins, de nombreux utilisateurs de la plateforme Weibo ont évoqué l’Apple Watch à la vue de l’image et du bouton latéral et de la couleur de l’appareil, ce qui a poussé l’un des dirigeants de Xiaomi à confirmer qu’un projet de smartwatch était bel et bien en cours. En conséquence, il a partagé un rendu officiel de celle-ci tout en faisant état d’une (petite) partie de ses capacités.

C’est l’écran de la montre connectée qui a été mentionné, principalement car il serait de meilleure qualité que celui de l’Apple Watch. En effet, le dirigeant de Xiaomi évoque un affichage à 341 ppp sur son prochain dispositif, là où celui de la marque à la pomme ne dispose que de 326 ppp. Les autres caractéristiques telles que la batterie ou le prix n’ont pas été partagées, mais l’on peut tout de même se douter que la montre de Huami sera moins chère que le dernier modèle d’Apple, dont le tarif est initialement de 429 euros.

Des informations supplémentaires devraient être apportées par Xiaomi le 20 août.

Cependant, il faut noter que ce n’est pas la première fois que Xiaomi s’inspire du design de l’Apple Watch pour une de ses montres connectées. Au début de l’année 2018, la marque chinoise avait effectivement dévoilé l’Amazfit Bip, smartwatch disposant d’un design assez similaire… pour un prix bien différent. À sa sortie, la montre connectée était effectivement commercialisée au tarif de 99 dollars, pour des fonctionnalités comme le GPS, la résistance à l’eau, la compatibilité avec iOS et Android ou encore les notifications.

Il est possible que la prochaine montre de Xiaomi se présente comme la suite logique de ce premier modèle.