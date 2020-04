Zoom permettrait d’avoir accès à des listes d’adresses mail d’inconnus

En cette période de confinement, les services comme FaceTime, Houseparty, Skype, ou encore Zoom, sont les seuls moyens de garder contact avec vos amis et vos proches. Il y a quelques jours, nous apprenions que l’application Zoom partageait certaines données utilisateurs avec Facebook. Si, depuis, le service de visioconférence a corrigé cela, on le retrouve de nouveau au cœur d’une polémique.

Depuis le début du confinement, Zoom connaît un succès retentissant. Comme c’est souvent le cas, le succès est souvent accompagné de critiques. Un récent rapport de Vice explique que certains utilisateurs de Zoom ont eu la possibilité de lancer un appel vidéo avec des inconnus en raison d’un problème de gestion des contacts de la part de l’application.

De base, Zoom est un service ciblant les professionnels, contrairement à Houseparty par exemple. L’application propose une fonctionnalité intitulée « Company Directory » qui fonctionne comme un annuaire de personnes qui évoluent au sein de votre entreprise. De ce fait, vous pouvez facilement trouver une personne en particulier ainsi que sa photo et son adresse mail pour lancer un appel vidéo. Au sein d’une entreprise, c’est parfaitement logique, et même plutôt bien vu de la part de Zoom.

Zoom, la grande braderie des adresses e-mail privées

Cependant, de nombreux témoignages indiquent que l’application a également regroupé en se basant sur le service de messagerie, des utilisateurs inscrits avec une adresse mail personnelle. Cela signifie qu’un utilisateur concerné par ce dysfonctionnement peut voir les adresses e-mail personnelles et les photos de personnes qui ne sont en aucun cas ses collègues.

Pour le moment, on ne peut pas annoncer un nombre précis de comptes concernés par ce problème. Toutefois, un utilisateur du nom de Barend Gehrels témoigne : « J’ai été choqué par cela ! Je me suis abonné (avec un pseudonyme, heureusement) et j’ai vu 995 personnes inconnues de moi avec leurs noms, leur portrait et leur adresse e-mail ».

Décidément, Zoom n’est sûrement pas le service le plus sécurisé dans ce domaine. Si l’on peut lire sur son site web que les appels vidéo sont tous cryptés de bout en bout, Zoom a récemment déclaré que ce n’était pas réellement le cas.