Facebook travaillerait sur une application de streaming pour les télévisions

L’obsession de Facebook pour les vidéos est sans limites.

Selon le Wall Street Journal, le numéro un des réseaux sociaux serait en train de développer une application pour les box et dédiée aux vidéos. Outre cela, il serait aussi en train de négocier avec des éditeurs pour l’acquisition de contenus de qualité comparable à ceux qu’on à la télévision.

Mais pourquoi Facebook voudrait-il s’attaquer à la télé aussi frontalement ?

Selon le WSJ, Facebook aurait besoin de nouveaux espaces pour afficher des publicités. L’année dernière, l’entreprise a admis que ceux-ci commencent à manquer sur le fil d’actualité, qui devient saturé. A cause de cela, d’après Thomson Reuters, Facebook pourrait annoncer sa pire croissance de revenus sur ces cinq derniers trimestres. Et en lançant sa nouvelle application, Facebook entendrait donc voler quelques parts des budgets que les entreprises consacrent à la publicité diffusée à la télévision.

Si le numéro un des réseaux sociaux proposait un format vidéo natif depuis longtemps, c’est en 2014 qu’il a commencé à les booster. Plus tard, il a lancé le Live, qui permet aux pages et aux profils de poster des vidéos en direct. Et dernièrement, nous avons également appris que Facebook entend enfin permettre aux créateurs de sa plateforme de gagner des revenus avec leurs vidéos, grâce à l’insertion de publicités. Cette pratique a par exemple permis à YouTube de motiver ses créateurs et donc d’avoir beaucoup de contenus de qualité.

Sinon, Facebook a aussi annoncé qu’il allait mieux valoriser les vidéos longues et de qualité sur son fil d’actualité alors qu’auparavant, il semblait préférer les vidéos courtes.

Et enfin, l’application mobile de Facebook est déjà compatible avec le Chromecast et l’Apple TV, ce qui signifie qu’en appuyant sur un bouton, un utilisateur peut diffuser des vidéos sur sa télévision, à condition d’avoir un équipement compatible.

(Source)