Le Meizu Pro 6 Plus est disponible en pré-commande

Meizu vient d’annoncer une très bonne nouvelle. Le Meizu Pro 6 Plus est disponible dès à présent en précommande.

Dévoilé en fin d’année dernière, le Meizu Pro 6 Plus vient se positionner sur le segment des phablettes haut de gamme. Résolument premium, il hérite ainsi d’un beau boîtier en aluminium brossé et il profite d’une ergonomie finement étudiée.

Meizu a ainsi choisi de regrouper les trois boutons physiques habituels sur le flanc droit du téléphone, les uns sous les autres.

Le Meizu Pro 6 Plus est dispo en précommande en France

En parallèle, le constructeur a aussi placé un autre bouton sous l’écran, un bouton dissimulant un lecteur d’empreintes M-Touch. La connectique se trouve pour sa part sur la tranche inférieure. La prise casque répond à l’appel et elle s’accompagne d’un port USB Type-C, un format très en vogue à l’heure actuelle.

Le Meizu Pro 6 Plus a aussi droit à une fiche technique solide.

Le terminal embarque ainsi un écran de 5,7 pouces capable d’afficher une définition en QHD et donc du 2560 x 1440. Contrairement à ses habitudes, Meizu a aussi fait le choix de l’équiper d’un SoC Exynos 8890 composé de huit coeurs couplés à un GPU ARM Mali-T880 MP10 et à 4 Go de RAM au format LPDDR4. Une offre plutôt solide, donc.

Côté stockage, la firme a eu la bonne idée de l’équiper de 64 Go de mémoire interne. Un second modèle intègre le double, mais il ne sera pas proposé en Europe pour le moment malheureusement.

Une réduction pour ceux qui le prendront en précommande

La partie photo n’est pas en reste. Elle s’appuie en effet sur un capteur principal de 12 millions de pixels couronné d’une optique composée de six éléments, une optique ouvrant à f/2.0. Le module s’accompagne d’un autofocus laser et d’un flash composé de dix lampes. Selon le constructeur, le terminal n’aura besoin que de 0,2 seconde pour faire la mise au point.

La caméra frontale ne dépasse pas les 5 millions de pixels pour sa part, mais elle a droit à une optique composée de cinq éléments et à une ouverture en f/2.0, le tout avec un système de suivi du visage.

La 4G est de la partie (B1, B3, B5, B7, B38, B40) et le terminal embarque en plus une puce WiFi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz) et une puce Bluetooth 4.0. Il est aussi doté d’une puce GPS et d’une puce GLONASS, avec une batterie atteignant les 3 400 mAh.

Le prix ? Il est fixé à 499,90 € en ce moment… et en précommande. Passé cette date, le tarif reviendra à la normale et le terminal sera ainsi proposé à 549,90 €. Les expéditions démarreront le 1er mars et il vous reste donc encore un peu de temps pour vous décider.