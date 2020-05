Petit à petit, les marques chinoises se dotent d’un équivalent d’AirDrop

AirDrop fait partie des avantages de l’écosystème d’Apple par rapport à l’écosystème Android. Pour rappel, cette fonctionnalité permet de transférer facilement des fichiers d’un appareil de la firme de Cupertino à un autre.

Mais petit à petit, les appareils Android se dotent d’un équivalent de cette fonctionnalité d’Apple, pour rendre plus faciles les transferts entre deux appareils, même lorsque ceux-ci sont de marques différentes. Par exemple, au mois de janvier, trois constructeurs chinois, Oppo, Xiaomi et Vivo, avaient lancé la « Peer-to-Peer Transmission Alliance » pour proposer, sur leurs appareils, un équivalent d’AirDrop qui est interopérable entre les trois marques. Et aujourd’hui, nous apprenons que d’autres marques chinoises ont rejoint les rangs de cette alliance. D’après un article publié par le site Abacus, OnePlus, Realme, la marque Black Shark de Xiaomi, ainsi que Meizu, intègrent maintenant aussi cette alliance. Et le système de transferts de fichiers entre smartphones développé par la « Peer-to-Peer Transmission Alliance » serait donc maintenant pris en charge par 400 millions de smartphones.

L’AirDrop chinois ?

Voici comment Xiaomi expliquait le fonctionnement de ces transferts, dans un communiqué au mois de janvier : « Le système de transfert de fichiers sans fil offre une expérience mobile rationalisée qui ne nécessite pas de connexion Internet. Il utilise le Bluetooth pour le couplage rapide et la technologie WiFi P2P (Peer to Peer) pour le transfert de données, réunissant une connexion instantanée, stable et à haute vitesse entre les appareils, ainsi qu’une faible consommation d’énergie. Cette technologie offre une vitesse de transfert moyenne de 20 Mo / s. De plus, la technologie WiFi P2P n’interrompt pas la connexion WiFi, ce qui signifie que les utilisateurs restent connectés et peuvent poursuivre leurs activités sur l’appareil pendant le transfert de fichiers. »

En tout cas, ce mécanisme proposé par les constructeurs chinois (hors-Huawei) devrait prochainement coexister avec un autre équivalent d’AirDrop qui sera proposé par Google. Comme vous le savez certainement déjà, la firme de Mountain View est en ce moment en train de tester Android 11 en preview, avant la sortie de la version stable dans quelques mois. Et parmi les nouveautés qui apparaissent dans cette preview d’Android 11, il y a un service similaire à AirDrop.