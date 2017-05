10 chargeurs nomades Accoo à gagner

Avec un design spécial Presse-Citron !

L’avantage Lecteurs Premium

10 lecteurs premium seront tirés au sort pour gagner un chargeur de smartphone Accoo. Cerise sur le gâteau : nous vous proposons un design exclusif Presse-Citron !

Comment tenter votre chance ?

Il vous suffit de devenir lecteur premium de Presse-Citron (à partir de 3€), puis de poster un commentaire en bas de cet article pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le 15 juin. Si vous avez des questions, écrivez-nous à hello@presse-citron.net.

Découvrir Accoo

Accoo est une startup française fondée en 2014. Elle s’est donné pour mission de faire oublier les soucis de batterie aux français. La solution proposée par Accoo est un chargeur nomade qui allie performance et qualité et bien sûr design.

Les chargeurs sont fabriqué en Chime mais imprimé dans un atelier en France. Ils sont garantis pour une durée de 13 mois. De plus, on retient comme point fort de cet appareil ses dimensions compactes et son design travaillé, avec le cable habilement dissimulé sur un côté du chargeur. Accoo s’est associé avec des artistes français et étrangers pour proposer des modèles originaux, mais il est aussi possible de personnaliser son chargeur Accoo avec sa propre création, moyennant 5 euros supplémentaires.

Les chargeurs Accoo sont vendus 29,90€ (taille S) et 39,90€ (taille M).

Accoo se fait connaître grâce à une communication efficace sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, en collaborant avec des influenceurs. Ses petites séries personnalisées, et sa qualité premium plaisent également beaucoup aux entreprises (cadeaux pour les clients, pour offrir sur les salons…).