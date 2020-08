pCloud propose 2 To de stockage en ligne à vie à prix cassé

Le stockage en ligne (Cloud) est en plein boom. De plus en plus de personnes optent pour ce moyen d’archivage. Il faut dire que cette solution est simple, sûre et plus pratique qu’un disque dur externe. Parmi les acteurs du marché, on trouve Dropbox, Google Drive, iCloud ou encore pCloud – notre favori. Son service cloud est très facile à installer et à utiliser au quotidien.

Si vous voulez tester son application, sachez qu’il propose une super offre en ce moment. Un paiement unique vous fera bénéficier d’un stockage en ligne à vie. Selon vos besoins, vous pourrez opter pour la formule de 500 Go ou celle de 2 To.

Pour découvrir le détail de ces offres, rendez-vous sur son site :

Si vous hésitez à vous lancer, nous vous conseillons de tester son offre de stockage en ligne gratuite qui comprend tout de même 10 Go afin de découvrir l’application et profiter de ses avantages. Par la suite, vous pourrez vous tourner vers un de ses abonnements à vie – 500 Go ou 2 To.

Stocker et gérer ses fichiers en ligne simplement avec pCloud

pCloud offre un service irréprochable permettant de stocker tous vos fichiers, les partager et les modifier. À la différence de ses concurrents, pCloud est rapide, sécurisé, très simple à utiliser et traduit en français.

Grâce à son application de bureau, vous pourrez y stocker tous vos fichiers comme vous le feriez avec un disque dur externe. pCloud se décline aussi sur mobile et vous permet d’uploader les photos et vidéos de votre pellicule directement sur votre espace de stockage. Enfin, la synchronisation automatique s’avère très pratique pour retrouver les fichiers de votre cloud sur tous vos appareils.

Avec pCloud, vous pourrez également partager tous vos documents, photos et vidéos avec d’autres utilisateurs – même s’ils n’ont pas de compte payant. Tous pourront accéder aux images du dossier partagé et les télécharger sans aucune perte de qualité. Encore plus pratique : les personnes ayant accès au dossier pourront aussi uploader leurs fichiers dans l’espace de stockage. Et le système de partage est bien fait puisque c’est la personne à l’origine du dossier qui verra ses Go décomptés.

Si pCloud est recommandé c’est aussi grâce aux niveaux de sécurité poussés qu’il offre. D’abord, tous les fichiers transférés sont chiffrés via l’algorithme AES 256 bits. À côté de ça, cinq sauvegardes sont réalisées sur plusieurs serveurs pour éviter la perte de données.

Et puisque que personne n’est à l’abris de mauvaises manipulations, pCloud propose 30 jours d’historique de corbeille à ses utilisateurs.

Un seul paiement et un stockage illimité dans le temps

pCloud est un des rares services à proposer de grandes capacités de stockage à vie. C’est donc à vous de choisir parmi les deux offres proposées :

Ces deux forfaits valables à vie (plus précisément pendant 99 ans) offrent le meilleur rapport qualité-prix que l’on puisse trouver actuellement. Notez que vous bénéficiez d’une garantie de remboursement valable pendant 10 jours si vous changez d’avis.

