20 VPN et bloqueurs de publicités ont été utilisés pour espionner leurs utilisateurs

Sensor Tower est une entreprise qui développe des applications de blocage de publicités ou encore des VPN. Aujourd’hui, une enquête de BuzzFeed News révèle que 20 de ces applications auraient permis d’espionner secrètement les téléphones des utilisateurs.

A list of the apps. Only Luna VPN remains in the App Store as of now. Luna, Adblock, and Free and Unlimited VPN are still in the Play Store. Apple and Google continue to investigate. pic.twitter.com/CQ6jNinA1x

— Craig Silverman (@CraigSilverman) March 9, 2020