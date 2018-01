CES 2018: A quelles tendances doit-on s’attendre cette année ?

Le coup d’envoi du CES 2018 sera donné dans quelques jours, le 9 janvier prochain. Alors à quoi faut-il s’attendre pendant le festival high-tech ? Découvrez les grandes tendances de cette année.

La « Smart Home » devrait encore être une des grandes stars du CES. Après une année 2017 florissante, les accessoires pour votre maison connectée sont à la fête. Bien sûr, on trouve Google Home ou encore Amazon Echo comme meilleurs représentants. Mais, d’autres moins connus, plus spécialisés sur des thématiques comme la sécurité devraient tirer leur épingle du jeu sans trop de difficulté cette année.

Quelles seront les autres grandes tendances du CES 2018 à Las Vegas ?

Les Wearables

A contrario, les wearables semblent eux connaître un moment de moins bien. Si, il y a quelques années, ils faisaient le buzz avec facilité, le marché a beaucoup évolué ces dernières années. Jawbone et Pebble ont disparu, d’autres acteurs ont décidé de changer de stratégie. Bref, si les trackers d’activité seront au rendez-vous, les surprises devraient être limitées, mais d’autres produits comme les bagues connectées devraient séduire.

Les véhicules autonomes

On a l’impression de ne jamais en voir le bout. Chaque année, les annonces se multiplient sur la voiture autonome. Pourtant, l’arrivée en masse de ces véhicules sur nos routes semble être encore une perspective lointaine. Bonne nouvelle, vous pourrez en tester une à l’occasion du CES 2018 dans le cadre d’un partenariat entre Lyft et Aptiv. Par ailleurs, de nombreux autres constructeurs seront au rendez-vous pour tenter de séduire les consommateurs de demain. Au programme : Ford, Toyota, Waymo ou encore Daimler. Les amoureux des voitures seront comblés.

La réalité virtuelle et augmentée

La réalité virtuelle et la réalité augmentée apparaissent de façon croissante dans notre quotidien. Snapchat, Pokémon Go, opérations promotionnelles… les casques se multiplient quant à eux et plusieurs devraient à nouveau arriver sur le marché cette année. Le « Mirage Solo » de Lenovo devrait d’ailleurs être présenté à Las Vegas. Et la tendance devrait s’accentuer grâce à Qualcomm ! Le fabricant de puces va présenter au CES 2018 des kits des développements basés sur le Snapdragon 835.