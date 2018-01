CES 2018 : après plus de deux ans d’attente, Nest lance enfin sa serrure connectée

Le vieux projet de Nest voit enfin le jour. A l’occasion du CES 2018, le fabricant d’objets connectés a dévoilé Nest x Yale Lock, une serrure connectée qui mérite un petit clin d’œil de notre part.

Nest x Yale Lock, c’est la serrure connectée qu’il faut à votre maison

Enfin ! diront les fans d’accessoires connectés. La serrure de Nest se faisait maintenant attendre depuis pratiquement 3 ans. Elle a été présentée à l’occasion du CES 2018 dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise suédoise Yale. Visuellement cette serrure est élégante, avec un pavé tactile pour la commander. Plus besoin de clés, il vous suffira d’un code ou de votre smartphone pour verrouiller et déverrouiller la porte d’entrée de votre maison depuis n’importe où.

La seule chose dont il faudra s’assurer, c’est que la batterie survive ! Vous pourrez toujours en utiliser une autre dans le pire des cas et on ne peut donc que vous conseiller d’en stocker une dans la voiture par exemple. Depuis une application dédiée, vous pourrez l’ouvrir ou la fermer en quelques clics et de façon totalement sécurisée. Cela permettra aussi d’avoir l’œil sur les allées et venues dans votre domicile.

Nest X Yale Lock dans l’écosystème Nest

Bien sûr, c’est dans la maison connectée que la serrure Nest x Yale Lock aura tout son intérêt. elle pourra en effet interagir avec les autres objets de la marque comme le thermostat ou le détecteur de fumée. Les détails exacts restent à connaître mais, on peut imaginer qu’il s’agira de créer différents scénarios. La marque ayant lancé de nouveaux accessoires récemment, les possibilités sont augmentées, avec une caméra extérieure, un interphone ou encore un système d’alarme Nest. Si un livreur arrive et se signale à l’interphone, vous pourriez ainsi lui ouvrir la porte du garage pour qu’il dépose votre colis, puis la refermer, tout en le surveillant à distance. De nombreuses possibilités s’offrent aux utilisateurs, les choses ne sont plus alors qu’une question d’imagination et d’usages !

Il sera possible de passer une commande à partir du mois prochain sur le site de Nest avec des livraisons à partir de mars. En revanche, on ignore encore le prix réel de cette serrure connectée, qui sera bientôt indispensable à votre maison connectée.