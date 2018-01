CES 2018 : une clé USB (compacte) de 1 To chez SanDisk

A l’occasion du CES 2018, SanDisk a exhibé une clé USB Type-C dotée d’une capacité de stockage de 1 To !

Une clé USB compacte de 1 To chez SanDisk !

Le groupe SanDisk a évidemment fait le déplacement jusqu’au CES de Las Vegas, pour dévoiler quelques-unes des nouveautés qui seront disponible bientôt dans les échoppes spécialisées. La filiale de Western Digital a notamment exhibé une clé USB nouvelle génération, au gabarit identique à nos clés USB standards, sauf que le modèle présenté ici abrite pas moins de 1 To de stockage !

En effet, cette clé USB signée SanDisk va permettre de stocker jusqu’à 1 To de données, tout en conservant un format très compact et passe-partout. A noter toutefois qu’il s’agit ici d’un prototype, et non d’un modèle de série à précommander dès à présent chez le revendeur le plus proche. Un modèle équipé d’un connecteur USB Type-C nouvelle génération.

Evidemment, ce n’est pas la première fois que l’on découvre une clé USB de 1 To, mais c’est la première fois qu’une clé de ce calibre parvient à conserver un gabarit aussi discret.

Pour rester sur le marché de la clé USB, SanDisk a également dévoilé un autre modèle, baptisé Ultra Fit USB 3.1, dont le principal attrait est d’être presque invisible une fois connectée à l’ordinateur. Un modèle qui embarque un total de 256 Go de mémoire interne, et qui devrait être proposée prochainement aux Etats-Unis au tarif de 149,99 dollars. Cette clé USB ultra-discrète sera également déclinée en 16, 32, 64 et 128 Go. L’entrée de gamme sera affichée à 19,99 dollars.