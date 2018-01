CES 2018: HTC présente son nouveau casque VR sans fil Vive Pro

A l’occasion du CES 2018, HTC annonce la sortie prochaine de son nouveau casque le Vive Pro, destiné aux professionnels et aux passionnés de VR. On fait les présentations…

C’est une rumeur qui courait depuis un petit moment maintenant. HTC l’a confirmée au CES 2018 avec l’annonce de son nouveau casque de réalité virtuelle, le Vive Pro.

Un écran OLED et plus de confort pour le HTC Vive Pro

Destiné selon HTC « aux entreprises et aux passionnés de la VR », il peut s’appuyer sur de véritables améliorations pour attirer un public exigeant. La plus importante est sans doute la présence d’un écran OLED permettant de bénéficier d’une résolution de 2880 x 1600 pixels, une amélioration de 78% par rapport au modèle classique.

On trouve aussi des écouteurs améliorés avec un amplificateur intégré, un serre-tête qui mise sur l’ergonomie et le confort avec une molette de réglage pour répartir le poids. Enfin, il ne faut pas oublier le double microphone avec réduction du bruit active et double caméra frontale. Bref, un produit qui devrait convaincre ! « Il y a un besoin évident sur le marché de la réalité virtuelle d’une expérience VR de qualité premium disposant d’une image haute résolution, d’une solution audio intégrée et équipé des meilleurs composants disponibles aujourd’hui », déclare Daniel O’Brien, GM US de VIVE.

Un adaptateur compatible avec le HTC Vive classique pour profiter du sans fil

Si le prix du Vive Pro n’a pas encore été communiqué, on peut raisonnablement s’attendre à une vraie augmentation comparé au modèle classique. Si vous n’êtes pas prêt à sauter le pas, quelques nouveautés vous attendent aussi sur votre bon vieux HTC Vive.

La première concerne un adaptateur, le Vive Wireless Adapter qui sera compatible avec les deux modèles. Il devrait permettre de faire baisser le temps de latence et d’avoir de meilleures performances, grâce à la technologie WIGig d’Intel et à l’utilisation des fréquences 60 Hz. Il permettra surtout de profiter d’une expérience sans fil, en s’affranchissant des connexions sur le PC. Il faudra toutefois attendre le troisième trimestre de l’année pour le voir arriver en France.

Enfin, HTC a annoncé une petite révolution sur le Viveport VR (voir la vidéo ci-dessous), sa plateforme de réalité virtuelle qui pour le coup aura une interface vraiment VR, notamment du côté des prévisualisations. Rikard Steiber, le président de Viveport a expliqué. « Viveport évolue vers un modèle centré sur la réalité virtuelle et, avec Viveport VR, nous changeons la manière dont les joueurs découvriront, expérimenteront et achèteront du contenu VR. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucune expérience de shopping qui tirait profit des fonctionnalités de la VR ».

Il ne reste plus qu’à tester tout ça…