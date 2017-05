3 formations gratuites pour aider à la transformation digitale des TPE et PME

Comment se former aux bases du marketing digital ? Quelles sont les formations gratuites en ligne pour réussir la transformation digitale de son entreprise ?

La transformation digitale des PME et TPE à la traîne

La France compte plus de 3 millions de TPE et PME sur son territoire. Cela représente 99 % des entreprises de l’hexagone. Par ailleurs, avec plus de 50 millions d’internautes, la France est un des pays de l’UE le plus connecté. Pourtant, selon une étude de Deloitte, les TPE et PME françaises accusent un retard dans leur transformation digitale par rapport à leurs voisins européens.

Les principaux domaines d’amélioration pour les PME et TPE françaises sont :

La vente en ligne : en 2015, environ une PME sur 8 recevait des commandes en ligne, ce qui correspondait à de 3 % de leur chiffre d’affaires. À titre de comparaison, c’est près de deux fois moins que les PME en Allemagne. Avec 7 français sur 10 (contre la moitié dans l’UE) qui consomment en ligne, ces entreprises françaises ne tirent pas pleinement profit de l’opportunité du e-commerce.

: une PME sur 10 déclare utiliser des outils d’efficacité numérique, contre une grande entreprise sur 3. La visibilité via un site internet : 50 % des PME françaises possèdent un site internet, contre 75 % pour leurs homologues européennes.

La formation est indispensable à la transformation digitale

Ce retard des PME dans leur transformation digitale pourrait en partie s’expliquer par leur manque de connaissance des outils digitaux. Mais rien n’est perdu ! De multiples ressources sont disponibles en ligne.

C’est pourquoi, nous avons sélectionné 3 formations sur les bases du marketing numérique :

La solution Google

Google a créé en 2012 Google pour les pros afin d’aider les petites structures à développer leurs compétences numériques et renforcer leur présence sur Internet.

Google pour les pros est une formation gratuite en ligne composée de 89 cours couvrant 23 thèmes sur le marketing digital. Ces cours sont des vidéos de 4 à 6 min suivis d’un quizz. Il faut en moyenne entre 12 et 15h pour terminer ce programme.

Nous aimons :

La certification « Google pour les Pro » une fois la formation terminée.

A la première connexion et suite à une première série de questions, Google aide à choisir le programme de cours le plus adapté au profil de l’utilisateur.

Nous aimons moins :

La formation couvre uniquement les bases du marketing numérique et n’apprendra que peu de choses aux experts en la matière.

Une formation Google qui met logiquement en avant ses outils. Il faut garder en tête l’existence d’autres solutions tout aussi efficaces.

Unow : leader français des MOOCs

Unow est une startup française dans la conception et la commercialisation de MOOCs. Elle a notamment levé 800 000 euros l’année dernière et a racheté son concurrent Windie pour 1 million d’euros en janvier 2017.

Unow propose 13 formations sur le thème « Digital & Innovation » et comptabilise 70 000 apprenants. Une formation est disponible pendant 1 mois et nécessite une charge de travail de 2 à 3 heures par semaine. Ces formations s’adressent aux TPE / PME, mais aussi à des grands groupes.

Nous aimons :

Une offre spécialisée pour les entreprises.

Un large réseau d’experts qui accompagne l’utilisateur pendant sa formation.

Une nouvelle interface simplifiée et plus ergonomique.

Nous aimons moins :

La certification est payante (60 euros TTC).

Coursera : introduction au marketing digital

« Le marketing numérique : le contexte » est un MOOC entièrement gratuit dispensé par l’Université de l’Illinois aux États-Unis. Le programme s’étale sur 1 mois à raison de 8 à 10 heures de travail par semaine. La formation a pour objectif de faire comprendre comment intégrer une dimension digitale à un plan de communication marketing.

Nous aimons :

Une formation très complète sur le sujet du marketing numérique avec de nombreuses sources d’information.

Le certificat de cours et la notation finale sont entièrement gratuits.

Nous aimons moins :

Les cours sont uniquement en anglais

Les chiffres présentés ne sont pas toujours récents.

La formation peut sembler « trop » avancée pour des TPE et PME dont le cœur de métier n’est pas le digital.