37 ans après, E.T. est de retour… pour une pub pleine de nostalgie

E.T. fait partie des films des années 80 qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs jusqu’à nos jours. Steven Spielberg avait réalisé le tour de force de proposer un long métrage familial et ambitieux. Comme toujours pour les productions qui rencontrent un tel succès, les fans ont longtemps fantasmé une suite des aventures de l’extraterrestre. C’est désormais chose faite sous une forme à laquelle on ne s’attendait pas vraiment.

De nombreux clins d’œil au film d’origine

E.T. et son ami Elliott sont en effet de retour grâce à une publicité de la marque Xfinity, une grande entreprise américaine du câble. Ce clip, long de plus de quatre minutes, a eu droit à une réalisation savamment orchestrée par le cinéaste Lance Accord, qui a notamment officié comme directeur de la photographie du film Lost In Translation. On y retrouve également la musique du légendaire John Williams.

Tout commence par une bataille de neige entre deux enfants. Une lumière caractéristique est alors visible dans le jardin, ce qui a alerte Elliot (Henry Thomas), devenu papa. Vient alors l’heure des retrouvailles entre les deux amis et sa nouvelle famille. Le plus jeune en profite par la suite pour présenter les dernières innovations qu’E.T. a loupé durant ses 37 ans d’absence et notamment l’arrivée d’Internet ou encore de la VR… La pub rend un hommage appuyé au film avec une balade en vélo entre l’extraterrestre et le fils d’Elliot. La boucle est bouclée et E.T. peut de nouveau rejoindre sa planète, non sans un au revoir toujours aussi poignant.

Lance Thomas est très satisfait du rendu final. Il s’agissait selon lui de ne surtout pas manquer de respect au long métrage. « Le public aura tout ce qu’il souhaite d’une véritable suite sans les éléments qui pourraient détruire la beauté du film original et la place qu’il détient dans le cœur des gens », déclare-t-il fièrement. En quatre minutes, on peut dire ce pari a été largement tenu.