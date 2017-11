4 mariages et 1 enterrement, le retour ? Le film culte des années 90 avec Hugh Grant aura le droit à son adaptation en série pour la plateforme de streaming vidéo américaine Hulu. Un projet qui a de quoi faire saliver les nostalgiques.

L’époque pourrait bien être aux revival. 4 mariages et 1 enterrement, le film culte des années 90 avec Hugh Grant va avoir le droit à une série. Une annonce surprenante mais qui devrait ravir les nombreux fans !

5 saisons pour 4 mariages et 1 enterrement

Cela fait désormais quelques jours que l’information circule. Suffisamment pour qu’on soit 100 % sûrs qu’il ne s’agit pas d’une énième rumeur ! Le film 4 mariages et 1 enterrement sorti en 1994 va avoir le droit à une adaptation en série. Aux commandes de ce projet, on retrouve Mindy Kaling et Matt Warburton, le showrunner de la série « The Mindy Project » (inédite en France).

Ce projet, conçu pour la plateforme de streaming vidéo américaine Hulu sera surtout coproduit par Richard Curtis, le scénariste du film et roi de la comédie romantique (Coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones ou encore Love actually). Le projet devrait être décliné en 5 saisons, chacune d’entre elles se concentrant sur un des événements et de leurs répercussions dans la vie des différent personnages.

Et si Hugh Grant apparaissait ?

Aucune information n’a pour l’instant filtré sur le casting. Hugh Grant, personnage central du film avec Andie MacDowell serait assurément une prise de choix pour les réalisateurs s’il acceptait de se joindre au projet. Mais, alors qu’il s’est jusque-là limité à des apparitions dans des séries sans rôle récurrent, il risque d’être difficile à convaincre.

On a en tout cas hâte de découvrir comment les multiples « Fuck »de Hugh Grant vont être retranscrits à l’écran. Difficile d’imaginer une adaptation faisant l’impasse sur ce moment tant emblématique du film ! Pour l’instant, aucune date de diffusion n’a encore été communiquée. Sans même parler d’une reprise des droits pour la série dans l’Hexagone. Netflix semble être la plateforme la plus à même de la porter internationalement.

Et en attendant d’en savoir plus sur cette série, vous pouvez (re)découvrir la bande-annonce du film originel ci-dessous :