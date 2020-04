5 utilisations originales de la visioconférence et du live streaming pendant le confinement

Vivement que cela se termine ! Après plusieurs semaines de confinement, ce n’est pas seulement notre patience qui est mise à rude épreuve, mais aussi et surtout le moral des entreprises. Parmi les plus touchés figurent les indépendants, les très petites entreprises et nombre de commerces de proximité.

Heureusement, le génie humain possède quelques ressources, et certains entrepreneurs ont su faire fi du destin pour s’adapter, adapter leur offre et proposer d’autres façons de garder le contact avec leur clientèle en utilisant les possibilités infinies du numérique, d’internet, et plus particulièrement des outils et plateformes de vidéo en direct et de visioconférence.

Voici cinq exemples créatifs ou étonnants d’utilisation de la la vidéoconférence et du live streaming pendant le confinement.

La dégustation de fromages en direct

Commençons directement par l’une des plus belles et originales initiatives. Le site La Box Fromage, qui propose une formule d’abonnement à des coffrets de fromage, a lancé ses Apéro Live, des dégustations de fromages guidées en direct vidéo sur Facebook Live. Vendredi 24 avril, les clients avaient rendez-vous sur la page Facebook ou sur le compte Instagram de La Box Fromage. Bernard Mure-Ravaud les retrouvait à partir de 19h, face caméra en live depuis sa fromagerie, pour leur présenter les 4 fromages et les déguster à distance avec eux.

Les cours de fitness pour les enfants

Joe Wick, aka The Body Coach, est cet anglais devenu célèbre sur YouTube avec ses cours de fitness de 30 minutes en direct, qui reçoivent des millions de vues quotidiennement (on vous les conseille, ça dépote dans la joie et la bonne humeur, courbatures garanties). Une notoriété renforcée avec la crise du coronavirus et le confinement, dont il a profité pour lancer ses sessions P.E. with Joe, des cours de fitness live dédiés aux enfants, qui, comme vous l’avez certainement remarqué, ont un petit surplus d’énergie à dépenser en ces temps d’enfermement.

Le shopping en FaceTime

Necker’s Toyland, un magasin de jouets à Simsbury, dans l’état du Connecticut aux USA, existe depuis 1948. Ce qui n’a pas empêché cette vénérable institution de faire preuve de créativité avec des outils d’aujourd’hui. La boutique propose une option de navigation sur FaceTime, qui permet aux enfants de se promener virtuellement dans le magasin, afin de choisir quelque chose qui les occupera pendant la quarantaine. Ils peuvent ensuite venir récupérer leurs achats devant la boutique sur rendez-vous – distanciation sociale oblige, ou se les faire livrer à domicile. Oui, le site est immonde et n’a certainement jamais été refait depuis 1948, euh pardon 1997, mais l’important c’est ce qu’il y a dans la boîte.

Le coiffeur en direct

Qui a dit que seules les prestations dématérialisées pouvaient passer en vidéo ? Certainement pas ce site, qui propose de vous couper les cheveux en vidéo. Comment ça marche ? Prenez vos meilleurs ciseaux ou votre meilleur rasoir, réservez un rendez-vous sur le site, laissez-vous guider via chat vidéo avec un coiffeur d’élite qui vous prendra par la main et le ciseau pour réussir votre plus belle coupe. Un concept qui pourrait être adapté et appliqué à de nombreux autres métiers, comme la réparation automobile ou le montage d’un meuble.

La course automobile virtuelle

Il y avait eu il y a quelques jours la « vraie-fausse » course cycliste sur home-trainers connectés. Il y a eu ce week-end une manche de la Coupe Porsche Virtual Edition, l’équivalent numérique des séries de courses en direct, avec les mêmes équipes et les mêmes pilotes s’affrontant en direct depuis leurs simulateurs de course sur le circuit virtuel de Spa-Francorchamps. Pour en avoir suivi des extraits en direct cette épreuve entre vraie course et e-sport, pour peu que l’on s’intéresse un peu à la discipline, nous pouvons dire que c’était quasiment aussi captivant qu’une vraie course, puisque le rendu est identique, et la compétition entre les pilotes d’un niveau équivalent, le risque et un peu d’adrénaline en moins, ce qui n’est pas le plus visible pour le spectateur.

Visioconférence, live vidéo, web conferencing, webinaires, autant de secteurs qui sont en pleine mutation et dont les entrepreneurs et les TPE s’emparent pour répliquer via les écrans une partie de leur offre. La créativité est de mise, et comme souvent en temps de crise, elle permettra aux plus inventifs de traverser la tempête en limitant les dégâts.