50 idées de costumes Halloween sélectionnées par Google

Nous sommes en octobre, sous entendu la période la plus effrayante de l’année. Parce que oui, pas besoin d’attendre le 30 pour s’amuser, Google revient avec le site Frightgeist, la collection de costumes Halloween les plus recherchés selon Google Trends. Afin de s’offrir le look parfait pour Halloween les adeptes ont commencé dès le mois dernier, c’est pourquoi Frightgeist révèle les recherches les populaires pour cette fête d’Halloween 2019.

Si Fortnite est entré dans ce classement, le succès du film d’horreur « Ça : Chapitre 2 » prend la première place de ce classement de costumes populaires. Comme chaque année, des indémodables restent fortement appréciés, qu’il s’agisse de Spider-Man, les clowns (autre que « Ça »), mais encore les licornes font partie de ce top 10 :

10 idées de costumes Halloween

ÇA Sorcière Spider-Man Dinosaure Descendants Clown Fortnite Chucky Années 80 Licorne

10 idées de costumes Halloween en couple

Si vous anticipez de fêter Halloween avec votre moitié, ou tout simplement avec un binôme, Google recense également les recherches les plus populaires pour ce cas de figure. Si Disney est très représenté dans ce classement, des classiques subsistent comme Bonnie and Clyde, ou encore Adam et Eve. Voici le top 10 des costumes Halloween en couple :

Lilo et Stitch Bonnie and Clyde Cosmo et Wanda Adam et Eve Cheech et Chong Mario et Luigi Chucky et Tiffany Sonny and Cher Rick et Morty Phineas et Ferb

10 idées de costumes Halloween en groupe

Opter pour un costume en couple est une très bonne idée, mais pourquoi ne pas s’entendre sur un thème avec tous ses amis ? C’est en tout cas ce qu’a décidé un grand nombre de personnes puisque Google a pu classer 10 idées de costumes Halloween en groupe. Le groupe d’ados des Descendants remporte la première place de ce classement, suivie de prêt par Fortnite, mais également le retour triomphant des années 80.

Descendants Fortnite Stranger Things Années 80 Toy Story Power Rangers Star Wars Le Magicien d’Oz Minecraft Les Supers Nanas

10 idées de costumes Halloween pour bébés

Vous êtes de jeunes parents et vous n’avez pas envie de gâcher les fêtes d’Halloween à cause de vos enfants ? Pas de problèmes, Google vous a déniché 10 idées de costumes Halloween pour bébé. Jugez par vous même :

Banane Dalmatien Le Grinch Pennywise (Ça) Bibendum Chamallow Starbucks Coquillage Citrouille Cerf Olaf

10 idées de costumes Halloween pour animaux de compagnie

Une autre tendance plus surprenante concerne les costumes d’animaux. Si l’on s’attend évidemment à trouver des animaux de compagnie étranges dans ce classement comme Demogorgon de « Stranger Things », d’autres plus décalés figure également dans ce top 10 comme le costume de livreur UPS pour chien.

Costume de chien Chucky Costume de chien Ewok Costume de chien araignées Costume de chien « Ça » Costume de chien Dinosaure Costume de chien livreur UPS Costume de chien Demogorgon Costume de chien requin Costume de chien Batman Costume de chien fantôme