5 bons bouquins pour l’été

Alors que nombre d’entre vous n’attend probablement pas l’été pour lire des livres, il est vrai que les lectures de vacances conservent cette petite saveur particulière faite de temps long et de prise de recul qui permet d’apprécier la littérature d’une autre façon. Et parfois même d’en tirer de l’inspiration pour se motiver pour la rentrée.

Voici 7 bouquins qui nous ont plu, chacun à sa façon, dans son style et sa thématique, et que nous nous permettons humblement de vous conseiller.

The One Thing – Gary Keller

Un bouquin qui est devenu une sorte de référence pour tous ceux qui ne supportent plus de zapper entre mille tâches, de se faire happer par la sérendipité, voire la procrastination engendrées par les réseaux sociaux. Une méthode pour se concentrer sur l’essentiel dans son travail afin d’atteindre les objectifs. Des règles qui peuvent d’ailleurs s’appliquer à tous les domaines de la vie, et pas seulement dans le cadre professionnel.

Gary Keller est l’auteur de plusieurs livres best-sellers et a connu un succès mondial avec sa méthode The One thing.

Nouvelles vibrations – Albéric Tellier

Gainsbourg, Led Zeppelin, Kate Bush, Beyoncé, Rihanna, Daft Punk… Comment s’inspirer des plus grands noms de l’histoire de la musique pour appliquer certaines recettes de leur réussite à d’autres domaines. Un ouvrage passionnant qui s’adresse aux passionnés de musique, aux professionnels en charge des projets d’innovation, et à tous ceux qui veulent mieux comprendre le processus par lequel une idée créative devient un produit ou service à succès.

Docteur en sciences de gestion, agrégé des Universités, Albéric Tellier est Professeur de management de l’innovation à l’Université Paris-Dauphine, Université PSL.

That will never work – Mark Randolph

L’incroyable histoire de Netflix racontée comme une saga par son co-fondateur Mark Randolph. Tout y est décrit en détail, de la génération d’idées à la consolidation d’équipe, en passant par le fait de savoir quand il est temps de lâcher prise. Ce bouquin est l’une des histoires d’entrepreneuriat les plus fascinantes de notre époque. Pour le moment malheureusement uniquement disponible en anglais, mais peut-être est-ce l’occasion de se lancer dans sa lecture, justement.

Le piège américain – Frédéric Pierucci

Frédéric Pierucci ancien haut cadre dirigeant d’Alstom aux Philippines, sa vie bascule lorsque le 4 avril 2013, le FBI l’arrête en vertu du Foreign Corruption Practice Act qui permet d’arrêter n’importe qui, n’importe où pour suspicion de corruption. Un bouquin écrit comme un thriller – sauf que tout est vrai, malheureusement – qui fait vivre de l’intérieur la guerre commerciale souterraine impitoyable que livre l’Amérique aux entreprises européennes, une guerre où tous les coups, même les plus dégueulasses, sont permis.

Dans la Google du loup – Christine Kerdellant

Quand j’ai vu ce bouquin, sorti il y a 3 ans, j’ai d’abord été méfiant. Un ouvrage sur une entreprise du numérique par une journaliste économique issue de la presse écrite, qui exerce depuis une vingtaine d’années dans les principaux titres français, n’est pas de nature à m’attirer (et me ferait même plutôt fuir). Et puis j’ai voulu en savoir plus, j’ai lu les critiques, toutes très positives, et je me suis décidé à acheter le bouquin. Je n’ai pas été déçu : construit comme un roman d’anticipation (qui alterne avec des passages documentaires classiques) et particulièrement bien documenté, il se dévore, et on y apprend encore plein de choses. La vision de l’auteur sur Google « Big G » est assez pessimiste mais on se dit que ce qu’elle décrit n’est sûrement pas très loin de la réalité, présente ou future.

Et pour finir, un petit bonus, si vous vous intéressez à l’entrepreneuriat et si vous ne l’avez pas encore lu, je vous conseille vivement le bouquin de Marc Simoncini « Une vie choisie », qui raconte sa vie depuis son enfance jusqu’à la vente de Meetic. Un bouquin qui se dévore comme un thriller, bien écrit, avec de l’humour, du suspense et quelques tacles à la carotide comme on les aime.

Bonnes vacances !