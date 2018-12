Des joueurs homophobes de Fallout 76 bannis à vie

C’est une décision particulièrement forte que vient de prendre Bethesda en bannissant définitivement certains joueurs de Fallout 76. Pourquoi une telle décision ? C’est relativement simple. Ils ont profité du système du jeu pour harceler d’autres joueurs avec des messages homophobes.

A chaque fois, ce sont 24 joueurs par serveur qui peuvent parler, se réunir ou encore faire du commerce. Faire ou pas du PVP (joueur contre joueur) est une décision libre. Toutefois, ce n’est pas la seule façon de gêner d’autres joueurs. On peut aussi les suivre, les harceler même si eux ne veulent rien savoir. Sur le papier, la proximité entre joueurs sur des petits serveurs est idéale. Dans les faits, la réalité a surtout montré que cela correspondait à un vœu pieux. Très vite après le lancement, les choses ne se sont pas passées aussi bien.

En effet, comme l’ont partagé des joueurs, ils ont été harcelés par d’autres utilisateurs. Ciblés car gays comme on peut le voir dans cette vidéo. De quoi nuire réellement à l’expérience de Fallout 76.

So @bethesda, how do we report people in @Fallout? @ChipWhitehouse @Handsandhead and I literally had our characters hunted down and killed by homophobic players. I'll post more of the video in a thread. Strong language warning. pic.twitter.com/gN1rsRFz1h

— AJpls (@twitch_ajpls) November 16, 2018