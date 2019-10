À la fois révolutionnaire et préoccupante, cette IA est spécialiste du recrutement

Et si au lieu d’être assis en face d’un recruteur humain, vous étiez évalué par une intelligence artificielle, durant un entretien à distance, via la caméra de votre smartphone ? Aujourd’hui, cela ne relève plus de la fiction puisque de grandes entreprises ont déjà recours à l’algorithme de HireVue pour faire des entretiens à distance.

Comment ça marche ?

D’après les explications du Washington Post, dans un article publié cette semaine, le candidat répond à une série de questions pendant que l’IA de HireVue analyse des éléments tels que les mouvements du visage, les mots utilisés ou encore la voix.

Grâce à ces différents éléments, HireVue attribue des scores aux candidats, que les entreprises clientes peuvent ensuite utiliser pour prendre leurs décisions finales. Plus de 100 employeurs utiliseraient actuellement ce système, dont Hilton, Unilever et Goldman Sachs.

Des universités proposeraient même des cours pour aider les étudiants à passer ce nouveau type d’entretien. Pourtant, vu la complexité de l’algorithme utilisé par HireVue, tricher serait quasiment impossible.

D’après un responsable cité par le Washington Post, l’entretien standard dure 30 minutes, mais cela suffit à l’algorithme pour générer 500 000 points de données.

Hilton, Unilever et Goldman Sachs semblent très satisfaits du service de HireVue. En utilisant HireVue pour recruter, Unilever aurait évité de perdre 100 000 heures pour faire des entretiens d’embauche. Cela aurait aussi aidé la société à économiser 1 million de dollars en coûts de recrutement, en un an.

Outre le temps gagné, Nathan Mondragon, psychologue industriel et organisationnel chez HireVue, estime que l’utilisation des machines pour évaluer les candidats durant un entretien élimine également la subjectivité et le biais qui sont inévitables chez les recruteurs humains.

Mais si ce nouveau système de recrutement permet aux entreprises de gagner en productivité, celui-ci ne fait pas l’unanimité. Comme le rapporte le Washington Post, de nombreux experts en intelligence artificielle sont assez sceptiques.

Le système d’entretien de HireVue peut également créer un nouveau type d’angoisse chez les candidats, d’autant plus que l’IA ne fournit aucun moyen de savoir les points positifs et négatifs de l’entretien.