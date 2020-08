À quoi faudra-t-il s’attendre lors des 10 ans de Xiaomi le 11 août prochain ?

Fondée en 2010, l’entreprise chinoise Xiaomi prépare un événement sans précédent pour ses 10 ans, la semaine prochaine. Dès 7h30, le 11 août prochain, Lei Jun, le PDG de la société prononcera un discours virtuel. Xiaomi a mis en ligne un teaser de ce discours et on peut comprendre que Lei Jun parlera du passé de l’entreprise, du chemin parcouru au cours de cette décennie mais aussi de l’avenir et des prochaines innovations.

Il faudra également s’attendre à ce que la société présente de nouveaux produits au cours de cette journée historique. Selon Digital Chat Station, Xiaomi devrait profiter de l’occasion pour présenter de nouveaux smartphones, et bien d’autres produits. Il faudrait s’attendre en autre à découvrir le tout nouveau smartphone de la gamme Xiaomi Mi 10.

Is this almost an official announcement? Several new phones and new products including the Mi 10 Series Super Cup are scheduled to be released on August 11 [吃瓜] — Digital Chat Station (@StationChat) August 3, 2020

De nombreuses rumeurs pourrait se confirmer…

En plus de nouveaux produits Xiaomi, l’entreprise pourrait également mettre à l’honneur sa sous marque Redmi, en présentant dès le 11 juin le Redmi K30 Ultra. Ce smartphone devrait embarquer le processeur MediaTek Dimensity 1000 ainsi qu’un écran de 144 Hz. Redmi pourrait également dévoiler une monte connectée et différents objets wearables. D’autres rumeurs évoquent deux autres smartphones portant respectivement les noms de code Gauguin et Gauguin Pro. Ces deux produits pourraient offrir de belles capacités en termes de photo grâce à leurs capteurs principaux de 64 et 108 mégapixels.

Les enseignes de BBK Electronics : Oppo, Vivo et Realme, ont déjà présenté des smartphones capable de proposer une recharge rapide de 120W et plus. De ce fait, Xiaomi devrait également présenter sans tarder de sérieux concurrents pour tenir tête à ces OVNIs de la téléphonie mobile, et pourquoi pas dès le 11 août prochain.