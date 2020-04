Xiaomi Mi 10 vs Xiaomi Mi 10 Pro : comparatif et différences

La dernière conférence de presse de Xiaomi vient à peine de se terminer que les précommandes s’écoulent déjà comme des petits pains. La firme vient de présenter ses nouveaux Mi 10 et Mi 10 Pro au marché européen, ce qui signifie donc que nous pouvons enfin les acheter en France (dès le 7 avril). Mais bien que la réputation de la marque n’est plus à faire, celle de ses produits est à nouveau mise à l’épreuve avec ce duo dont les fiches techniques ont été dopées pour venir concurrencer les cadors du secteur tels que les Huawei P40 et P40 Pro.

Si au premier coup d’oeil le Mi 10 et le Mi 10 Pro sont très similaires, il se différencient en réalité au niveau des composants choisis par leur constructeur pour être intégrés dans chaque appareil. Et même si leur nom est une indication plutôt juste de qui semble le plus puissant, chacun ne conviendra pas aux mêmes profils. On ne sait pas encore lequel des deux connaîtra le succès le plus important chez nous, où Apple et Samsung sont encore les têtes de liste des vendeurs les plus prolifiques, mais voici notre pronostic.

Peu de changements côté utilisateur

Soyons clairs dès le départ : les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro étant conçus par la même société, commercialisés le même jour et de la même gamme, ils ont énormément de points communs. Peut-être même trop : en boutique, les prix sont éloignés, mais quant on se penche sur le descriptif fourni par le fabricant, on comprend vite que seuls quelques critères presque anecdotiques permettent de vraiment classer un mobile au-dessus de l’autre. À vrai dire, seuls les plus pointilleux pourront d’ailleurs prendre en compte ces détails, mais ce n’est pas pour autant le signe que les atouts de ces téléphones doivent être laissés de côté.

Écran

À commencer par leur écran, borderless avec une diagonale de 6,67 pouces qui les classe immédiatement au rang des phablets. Pour jouer à Fortnite ou flâner sur Amazon Prime Video, la dalle offre une définition 2 340 par 1 080 pixels, avec donc une densité de 386 ppi. C’est certes moins que l’époque où la 2K est arrivée sur les premiers modèles de 5″, mais largement suffisant. Les couleurs (seize millions) sont éclatantes de chaque côté de la balance, tandis que le taux de rafraîchissement de 90 Hz devrait garantir l’absence de latence.

La technologie choisie par Xiaomi pour équiper ses Mi 10 et Mi 10 Pro est la même que pour son concurrent majeur sud-coréen : le Super AMOLED. Ce système, ingénieux, éteint les pixels lorsque du noir doit être affiché : c’est moins énergivore. Pour le reste, on profite évidemment du tactile multipoints et capacitif, le tout protégé par Corning et son Gorilla Glass 5, plus résistant aux rayures que la génération précédente, et ce recto/verso.

Système d’exploitation

Passons à l’OS. Comme à son habitude, Xiaomi a fait appel à la solution Android, développée par Alphabet, pour le Mi 10 comme pour le Mi 10 Pro. On profite donc de la dixième version du programme, avec toutefois la onzième édition de la surcouche MIUI. Celle-ci accueille de nouvelles icônes, la compatibilité du mode sombre avec l’ensemble des menus, des animations plus fluides ainsi que davantage de contrôle sur les publicités. Sortie en 2019, cette itération a déjà porté ses fruits sur d’autres smartphones du chinois et est stable, mais l’UI sera à l’appréciation de chacun.

Aucune fonctionnalité supplémentaire n’est incluse sur le Mi 10 Pro, qui au niveau du logiciel est donc totalement équivalent à son petit frère. Évidemment, le Google Assistant est toujours de la partie pour pouvoir contrôler vocalement l’appareil les mains libres.

Design

Lors du choix d’un nouveau mobile, on regarde avant tout à quoi il ressemble, même si c’est rarement un vecteur d’achat décisif. Et les Xiaomi Mi 10 et 10 Pro sont justement d’excellente facture : avec leurs 208 grammes seulement, ils sont épais de moins de neuf millimètres, tandis que leur ratio taille/écran de 89,8% leur permet de mesurer à peine plus de seize centimètres de hauteur. Il faudra donc avoir de grandes poches pour les transporter, mais là non plus aucune différence n’est à noter entre les deux.

Le seul point vraiment négatif de l’apparence de ces produits est la manière dont leur caméra frontale a été intégrée au reste de la structure. On doit en effet se contenter d’un poinçon en haut à droite de l’écran, qui bien que petit fait tout de même tâche à l’heure où les objectifs rétractables séduisent de plus en plus. Pour le reste, pas de problème : le dos en verre entouré d’aluminium sublime les coloris proposés, qui s’en tiennent au » blanc alpin » et au « gris solstice » pour le Pro, alors que le Mi 10 est disponible en « gris crépuscule » et « vert corail ».

Le Xiaomi Mi 10 Pro est-il plus puissant que le Mi 10 ?

Avec 8 Go de mémoire vive, une puce graphique Adreno 650 et un processeur à huit coeurs Snapdragon 865 de chez Qualcomm sous le capot, le Mi 10 est analogue à son aîné. Le stockage, quant à lui, se limite à 256 Go. Mais c’est loin d’être un inconvénient : même sans port pour carte SD, on peut aujourd’hui faire l’acquisition d’une clé USB-C qui permet d’étendre la capacité du stockage, alors inutile de se baser sur cette information pour se décider même en prévoyant de télécharger des dizaines de blockbusters ou des MMORPG.

Il existe en revanche un écart du côté de la batterie, qui est bel et bien plus petite sur le Xiaomi Mi 10 Pro que sur le Mi 10. Ce dernier offre en effet 4 780 mAh d’autonomie, tandis que son homologue s’en tient à 4 500 mAh. Autre différence, la recharge rapide est plus efficace sur la version la plus chère, car celle-ci propose la recharge rapide 50 watts tandis que la plus abordable se limite à 30W. Le câble fourni dans la boîte n’est par conséquent pas le même en fonction du modèle choisi.

Appareil photo : (LA) différence entre le Mi 10 et le Mi 10 Pro

Le Xiaomi Mi 10 est un véritable photophone, qui compte sur un objectif grand-angle de 108 MPx au dos, avec une ouverture f/1.7. Il est accompagné de trois autres lentilles : un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 2 MPx et un temps de vol de 2 MPx également, qui servira principalement pour la réalité augmentée ou la cartographie en 3D. Le flash est un double LED.

Le bloc photo du Xiaomi Mi 10 Pro est lui d’un autre niveau : on a toujours le même 108 MPx à l’arrière, mais avec cette fois-ci un flash triple LED et la possibilité de filmer jusqu’à 960 images par seconde en 1080p. Le macro grimpe à 8 MPx, et le ToF à 12 MPx. Enfin, un ultra grand-angle de 20 MPx complète cet arsenal. Le capteur frontal est le même sur les deux smartphones : 20 MPx.

Budget : le choix est vite fait

Résumons. En somme, le Xiaomi Mi 10 égale le Xiaomi Mi 10 Pro sur quasiment tous les points, sauf à propos de ses qualités de photographe. Mais avec une telle fiche technique, la plupart des utilisateurs ne verront pas de différence sur le résultat final produit par chaque modèle.

Par ailleurs, pour 200€ de plus, on perd en autonomie au profit d’une recharge un poil plus rapide. L’écran, l’OS et le design sont exactement les mêmes. La RAM, la mémoire et le GPU aussi. Il est donc fort probable que seuls les amateurs de clichés vraiment réussis choisissent le Mi 10 Pro, quand le reste des consommateurs ne devrait pas être ralenti par les fastes caractéristiques du Mi 10. Voici les prix actualisés en temps réels de la version à 790,90 euros (-150€ pour le lancement, avec écouteurs sans fil offerts) en ce moment :

Et pour finir le tableau des tarifs pour le Mi 10 Pro, à 990,90 euros :