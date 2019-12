À quoi ressembleront les prochaines cartes d’identité françaises ?

Comme le permis de conduire il y a quelques années, la carte d’identité se refait une beauté. Plus petite, plus pratique, plus solide, cette nouvelle version de la carte d’identité sera adoptée dès 2021 en France, d’après ce que vient d’annonce le ministre de l’Intérieur. Il est également important de préciser que cette carte contiendra une puce.

Cette nouvelle carte au format carte de crédit est devenu obligatoire depuis la réglementation européenne qui a été officialisée le 20 juin dernier. En plus d’une refonte design, c’est aussi l’occasion d’améliorer la sécurité de ce morceaux de papier. En effet, ce nouveau format oblige son propriétaire à envoyer une photo, ainsi que deux empreintes digitales qui seront stockées dans cette puce. Grâce à cette dernière, les démarches en ligne devraient être de plus en plus simple d’accès, comme c’est le cas dans de nombreux pays européens comme l’Estonie qui un pionnier dans la numérisation, ou encore l’Espagne, le Portugal, ainsi que la Belgique.

La Direction interministérielle du numérique (DINUM) oeuvre déjà pour que cette carte d’identité digitale permette de s’authentifier en ligne pour différentes démarches, en lien avec FranceConnect. Sans parler de faciliter les démarches administratives, la nouvelle carte permettra d’apporter davantage de sécurité aux frontières car il sera bien compliqué de créer de faux papiers.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans le Point : « Actuellement, les niveaux de sécurité des cartes nationales d’identité délivrées par les États membres et des titres de séjour des ressortissants de l’Union européenne résidant dans un autre État membre et des membres de leur famille varient considérablement, ce qui accroît le risque de falsification et de fraude documentaire et entraîne des difficultés pratiques pour les citoyens lorsqu’ils cherchent à exercer leur droit à la libre circulation« .