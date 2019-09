À son tour, Microsoft s’intéresse à l’industrie automobile ?

Dès demain, la conférence IAA – New Mobility World ouvrira ses portes à Francfort, en Allemagne. Cette année, le plus grand salon de l’automobile accueillera un invité étonnant puisqu’il s’agit de Microsoft. Oui, la firme de Redmond sera bien présente à Francfort pour présenter ses projets en termes de mobilité, et comment la technologie peut influencer ce secteur afin de le rendre durable.

En effet, Microsoft s’est associée à plusieurs constructeurs dans le but de révolutionner la mobilité grâce à la technologie. La société fondée par Bill Gates et Paul Allen croit au potentiel de sa gamme d’applications Dynamics 365 pour offrir à ses nouveaux partenaires et à ceux déjà établis une variété d’outils profondément axés sur l’amélioration de l’expérience client.

Afin d’offrir la meilleure expérience client, Microsoft met l’accent sur ses Industry Accelerators qui permettent d’accéder à Common Data Service basé sur Azure, Microsoft 365, et Dynamics 365. Common Data Service permet de construire des applications personnalisées en activant des scénarios spécifiques.

Quels sont les partenaires de Microsoft pour ce projet ?

Par exemple, Automotive Accelerator a été sélectionné parmi 5 autres programmes similaires. Il permet aux utilisateurs une prise de rendez-vous optimisée, ainsi que plusieurs autres services, en s’adressant principalement aux constructeurs automobiles, ainsi qu’aux concessionnaires, afin de rendre d’améliorer encore plus la qualité de service rendu au client.

Annata Management Solutions, une société qui développe des solutions informatiques complètes pour l’industrie de l’automobile. C’est également un partenaire important de Microsoft. En effet, la solution Annata 365 est un outil de gestion spécifique à l’industrie automobile qui intègre les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 tout en offrant de nombreuses fonctions supplémentaires spécialement conçues pour le secteur automobile.

Le partenariat entre Microsoft et Adobe sera également mis à l’honneur à Francfort avec des démonstrations sur l’importance du développement de solutions de gestion de l’expérience client pour accélérer la croissance d’une entreprise. D’autres entreprises partenaires accompagneront Microsoft au cours de ce salon.