Abandonnez les AirPods, Amazon se met aux écouteurs sans fil

Après qu’Apple est largement démocratisé les écouteurs sans fils, de nombreuses marques ont suivi en proposant à leur tour des écouteurs Bluetooth. Si les entreprises chinoises comme Xiaomi, ou Huawei proposent déjà leurs propres écouteurs sans fils afin de concurrencer encore plus la firme de Cupertino, un acteur plus surprenant se lance sur le marché. Il s’agit du géant américain, Amazon.

Comme à son habitude, Amazon ne copie pas, mais préfère s’inspirer pour pousser le concept encore plus loin. Ses nouveaux dispositifs baptisés Puget (rien à voir avec l’huile d’olive) seront en quelque sorte un mélange entre un Fitbit et des Airpods, le tout orchestré par Alexa. Lors de vos séances de sports, plus besoins d’embarquer un bracelet connecté en plus de votre paire d’écouteurs. Les écouteurs Amazon s’occuperont de tout.

Selon une source proche du projet, ces écouteurs seront équipés d’un accéléromètre afin de mesurer la vitesse de course, la distance parcourue, ainsi que les calories brûlées. CNBC qui a été à la rencontre de cette source, rapport également que la firme de Seattle serait en passe de présenter une Amazon Echo plus volumineuse équipée d’un subwoofer (caisson de basse), ainsi qu’un haut-parleur de meilleure qualité.

Un prix plus bas, pour plus de fonctionnalités

Dans le rapport publié par CNBC, il semblerait qu’Amazon s’apprête à dévoiler ses écouteurs sans fil à un prix plus bas que ce que propose la concurrence actuelle. En effet, pour moins de 100 dollars, il devrait être possible de s’offrir une paire, contre environ 180 dollars pour les AirPod. De manière complètement autonome, les écouteurs Amazon intégreront Alexa pour vous accompagner partout.

Une nouveauté pour Amazon qui contrairement à Apple ou Google demande à ce que ses utilisateurs de télécharger une application sous iOS et Android pour accéder à Alexa. Ces écouteurs pourraient embarquer par défaut l’assistant vocal. Cependant, on reconnaît bien la façon de faire d’Amazon qui consiste à afficher des prix bas afin de faire entrer Alexa chez ses utilisateurs plus facilement. Demain lors de sa conférence, Amazon devrait présenter d’autres objets, sans précision concernant les écouteurs sans fil.