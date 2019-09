Les AirPods 3 d’Apple dévoilé dans une image en fuite ?

Il y a une semaine environ, Apple a profité de sa keynote pour lever le voile sur ses trois nouveaux smartphones : l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro ainsi que l’iPhone 11 Pro Max. Comme à son habitude, la marque à la pomme a également dévoilé sa nouvelle Apple Watch.

L’on aurait pu espérer qu’Apple profite de l’occasion pour présenter de nouveaux AirPods, mais cela n’a pas été le cas. Cela fait plusieurs mois que, comme les derniers iPhone, les écouteurs sans fil sont au centre de nombreuses rumeurs. Cette fois-ci, c’est un leak partagé par l’utilisateur Leakspinner qui a fait son apparition sur le net.

Un nouveau design pour les AirPods 3 d’Apple ?

L’image en question est floue, mais l’on peut tout de même distinguer clairement en boîtier qui n’est pas sans rappeler celui des AirPods de la marque. Néanmoins, celui-ci est un peu différent en ce qu’il est plus large que les anciens modèles par Apple. Comme l’explique le contributeur Leakspinner, il s’agirait là d’un prototype.

Comme c’est le cas pour chaque image en fuite, il ne faut pas prendre ce leak pour du et considérer que les prochains AirPods auront forcément ce design. Dans le cas où celui-ci s’avère exact, cela supposerait qu’Apple aurait effectivement pris la décision de modifier plus en profondeur ses écouteurs sans fils.

Entre la première et la deuxième génération, les AirPods n’ont pas beaucoup évolué, outre le fait que le boîtier disposait désormais du chargement sans fil, de la puce H1 et de la fonctionnalité « Dis Siri ».

Pour ce qui est des AirPods 3, les rumeurs évoquent de plus grandes évolutions, dont un changement de design plus conséquent et l’arrivée d’une paire d’écouteurs sans fil noir.

D’autres informations évoquent également la résistance à l’eau et un prix, évidemment, beaucoup plus conséquent que le modèle actuellement vendu à 179 euros pour le boîtier classique et 229 euros pour le boîtier de recharge sans fil.

Enfin, il se pourrait que les AirPods 3 soient dévoilés avant la fin de l’année en cours, une information qu’Apple n’a pas confirmée pour l’instant, comme à son habitude.