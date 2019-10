Adepte des GIF ? GiphyArcade les transforme en jeu vidéo

Giphy souhaite se réinventer. La banque d’images spécialisée dans le monde de la photo animée, appelée GIF (Graphics Interchange Format), a lancé un nouveau service de jeu vidéo. Depuis le 16 octobre, il est ainsi possible de jouer à « GiphyArcade », une plateforme plutôt originale où les utilisateurs peuvent « remixer » les programmes à leur envie. Explications.

Des GIF encore plus animés, avec GiphyArcade

L’acronyme est très certainement connu par l’intégralité de la génération Z. Le format d’images numériques couramment utilisé sur le web a pour la majeure partie de ses utilisateurs, choisi la plateforme Giphy comme référence. Il faut dire que depuis 2013, la plateforme est devenue la meilleure banque d’images spécialisée sur ce type de contenu. L’entreprise est basée à New York, et fut élue dans le Top 100 des meilleurs sites web, l’année de sa création.

Avec GiphyArcade, la banque d’image souhaite se réinventer, et migrer sur un autre domaine à sa façon : le jeu vidéo, mais dans le même esprit que ses GIF. Pour cela, la société est partie d’un constat simple : « quand nous avons imaginé ce à quoi les jeux de Giphy pourraient ressembler, nous savions que l’expérience devait être rapide, partageable et accessible à tous, y compris aux personnes n’ayant aucune expérience du jeu vidéo ».

En substance, GiphyArcade reprendra un classique mode de jeu que l’on peut retrouver sur d’autres plateformes. Mais ses jeux se voudront dans l’esprit GIF et un petit peu old school, avec par exemple des clins d’œil à Breakout et Centipede, deux jeux sur les anciennes bornes d’arcade ayant fleuris dans les années 1970 et 1980.

La petite particularité de GiphyArcade concernera surtout son aspect très ouvert, où il sera possible de modifier quelque peu chaque programme à sa manière. « Nous avons créé une expérience qui procure non seulement un plaisir instantané au joueur, mais également une nouvelle forme d’expression et de divertissement, personnalisée aux tendances actuelles », expliquait Nick Santaniello, ingénieur produit chez Giphy. Ainsi, les aspects graphiques de chaque programme pourront être modifiés, mais la personnalisation va plus loin encore, avec la possibilité de pousser la modification jusqu’à l’objectif même du jeu.

Partager votre jeu comme vous partagez un GIF

En reste que l’une des principales caractéristiques de Giphy et du format des GIF est également présent dans GiphyArcade : il sera possible de partager un jeu (également sous la forme de GIF) à nos amis.

quit playing games with my 💖 (and start playing games with my GIFs) Introducing: #GIPHYArcade! Bite-sized microgames ready for you to play, remix, and share. ➡️https://t.co/sOb2uTRgm5 pic.twitter.com/cnrOu4gzUZ — GIPHY (@GIPHY) 16 octobre 2019

On se pose encore la question si la plateforme de jeu vidéo sera une plateforme ouverte, où les développeurs en tout genre pourront proposer leur propre programme, un peu à la manière de Giphy qui repose sur un aspect de partage communautaire plutôt fort pour faire augmenter la popularité de ses images animées. En tout cas, GiphyArcade est disponible depuis le 16 octobre. Une énième solution gaming, après l’arrivée de Snapchat sur le marché, voire de Tesla depuis le début de l’été 2019.