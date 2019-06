Tesla Arcade : pour transformer votre voiture en borne de jeux vidéo

Des jeux vidéo aussi chez Tesla

A l’occasion du récent E3 de Los Angeles, un certain Elon Musk a participé à une sessions de questions/réponses, avec en ligne de mire le marché du jeu vidéo… chez Tesla. En effet, depuis quelque temps déjà, il est possible de jouer à des jeux vidéo (Atari notamment) sur le large écran tactile de sa voiture électrique, mais on va également pouvoir profiter bientôt de titres plus ambitieux, comme Cuphead cet été.

Dans la dernière mise à jour du système Tesla, le constructeur a ajouté un tout nouveau bouton : Tesla Arcade. Lorsque l’on appuie sur ce dernier, on accède à une application réunissant une variété de jeux vidéo. La plupart sont des anciens jeux issus du catalogue Atari (Missile Command, Asteroid…), mais on va aussi pouvoir profiter du tout nouveau Beach Buggy Racing 2, présenté tout récemment au salon E3 2019.

Volant et pédalier inclus !

« Votre prochaine session de recharge va être tellement fun » annonce Tesla sur Twitter. Ainsi, celui qui doit patienter de longues minutes pour recharger la batterie de son véhicule, va pouvoir profiter de ce tout nouveau titre (déjà disponible sur iOS et Android), mais dont la particularité est de pouvoir être joué directement avec le volant et les pédales de sa Tesla. Pas de manette, pas de contrôles tactiles, puisque pour tourner, accélérer et freiner dans le jeu, il faudra utiliser ses mains et ses pieds. Soulignons toutefois qu’il est possible, si on le souhaite, de jouer à la manette.

Your next charging session is going to be SO 👏 MUCH 👏 FUN 👏 pic.twitter.com/5YzSL36kCC — Tesla (@Tesla) 18 juin 2019



Rappelons que Tesla n’est pas le seul géant à se lancer dans le jeu vidéo en mode « Arcade », puisque le groupe Apple va lui aussi s’engouffrer sur ce marché fructueux, en lançant son service dédié en fin d’année. Un service baptisé Apple Arcade, qui permettra d’accéder à un large catalogue de jeux, contre un abonnement mensuel. Cela sans oublier un certain Google qui va lui aussi lancer son offensive jeux vidéo en fin d’année avec Stadia…