Adobe annonce la mort de Flash pour 2020

Adobe ne distribuera plus Flash Player après 2020.

Adobe annonce enfin la mort de Flash. Depuis quelques années, sa technologie, qui permettait d’avoir des sites web interactifs, est accusée d’être un boulet pour le web.

Et étant donné que de nouveaux standards existent déjà pour la remplacer, comme le HTML 5, Adobe est maintenant prêt à laisser Flash disparaître. Après avoir encouragé les développeurs à utiliser les technologies web à la place de Flash, la société annonce la mort de cette technologie.

« En collaboration avec plusieurs de nos partenaires technologiques – Apple, Facebook, Google, Microsoft et Mozilla – Adobe envisage de mettre fin à la vie de Flash. Plus précisément, nous arrêterons la mise à jour et la distribution de Flash Player à la fin de l’année 2020 […] », lit-on dans un communiqué.

« Plusieurs industries et entreprises ont été construites autour de la technologie Flash – y compris les jeux, l’éducation et la vidéo – et nous nous engageons à supporter Flash jusqu’en 2020, pendant que les clients et les partenaires mettent en place leurs plans de migration », rassure néanmoins l’entreprise.

Adobe a commencé à encourager cette migration dès 2015

Son outil Flash Professional CC a été rebaptisé Animate CC. Un changement d’identité qui a fait passer le logiciel de création d’un outil de création d’animation Flash qui permet également de créer des animations HTML 5, à un logiciel pour créer des animations web mais qui supporte encore Flash.

De leurs côtés, Google, suivi d’Apple puis de Mozilla, ont déjà annoncé des mesures au niveau de leurs navigateurs qui découragent les éditeurs à utiliser ou afficher des publicités sous ce format sur leurs sites web.

La mort de Flash était donc certaine, mais on attendait encore qu’Adobe porte le coup de grâce.