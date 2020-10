Adobe lance une banque d’images gratuites : plus de 70 000 ressources que vous pouvez utiliser dans vos projets

Lorsqu’on lance un nouveau projet et qu’on doit travailler avec un budget assez limité, les ressources gratuites sur internet, telles que les images tombées dans le domaine public ou les images sous licences Creative Commons, peuvent être d’une grande utilité. Et désormais, on peut ajouter « Adobe Stock free » à la liste des sources d’images, de vidéos ou même de sons que l’on peut utiliser gratuitement.

L’entreprise américaine vient d’annoncer cette nouvelle collection de ressources que les internautes pourront utiliser gratuitement, même pour les usages commerciaux. « Lancée aujourd’hui, la nouvelle collection gratuite d’Adobe Stock comprend plus de 70 000 photos, vecteurs, illustrations, modèles, ressources 3D et vidéos de haute qualité, sélectionnés à la main par de talentueux artistes Adobe Stock », annonce Adobe.

Une nouvelle source d’images gratuites pour vos projets

L’entreprise estime que l’accès à ce type de ressources est plus essentiel que jamais pour les créateurs, à un moment où il faut tenir compte de budgets plus limités, mais également des règles de distanciation sociale. La licence de ces images est la même que celle utilisée par l’offre payante d’Adobe Stock.

Adobe précise que vous pourrez utiliser ces ressources dans des projets personnels, professionnels ou commerciaux, « avec la tranquillité d’esprit de s’approvisionner en contenu de manière éthique et dans le respect de la communauté des artistes. » D’ailleurs, les artistes sont rémunérés pour les contenus qui sont accessibles sur cette collection gratuite.

D’autre part, il sera facile de trouver l’image qui vous convient parmi cette collection de ressources gratuite puisqu’Adobe proposera les mêmes filtres que sur la version payante.

S’il existe déjà d’autres sites sur lesquels vous pouvez trouver des images que vous pouvez utiliser gratuitement, la collection proposée par Adobe pourrait vous aider à accéder à des images de meilleure qualité, grâce à la curation que fait l’entreprise auprès de ses créateurs (qui sont rémunérés).

Adobe veut également plus de diversité dans ses collections d’images

En plus de cette nouvelle banque de ressources gratuites, Adobe veut également stimuler la création de contenus plus diversifiés pour Adobe Stock. « Les clients nous disent qu’il est de plus en plus difficile de trouver des visuels qui reflètent notre réalité – de la distance sociale consciente du COVID-19 à des images qui représentent avec précision un large éventail de personnes d’horizons divers, avec des tons de peau et des types de corps différents […] », indique l’entreprise.

Dans cette optique, Adobe va lancer un fonds de 500 000 dollars qui permettra aux artistes sélectionnés de couvrir les coûts de leurs projets. L’objectif est de promouvoir des images qui sont historiquement sous-représentées dans les publicités commerciales.