Adobe présente un outil bluffant capable de remplacer le ciel d’une image

Au cours des dernières années, Adobe a fait d’énormes progrès et notamment grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. L’éditeur de logiciels américain s’apprête à ajouter un nouvel outil révolutionnaire au plus connu d’entre eux : Photoshop. Plus besoin de fond vert, ce nouvel outil permet de remplacer le ciel par n’importe quelle photo en seulement quelques clics. Adobe, très actif sur YouTube, a présenté cet outil sur sa chaîne en teasant la prochaine conférence Adobe Max prévue du 20 au 22 octobre prochain. Qui devrait nous réserver son lot de surprises.

L’IA au coeur des logiciels Adobe.

Grâce au learning machine, l’outil est capable d’identifier le premier plan et l’arrière-plan d’une photo. Cela nous évite donc de créer des masques compliqués pour séparer les différentes parties d’une image. Cette nouveauté vous permet également de charger un certain nombre de ciels spectaculaires prédéfinis, tout en étant capable d’adapter les paramètres du premier plan afin que l’image semble plus vraie que nature. Adobe explique que si vous ajoutez un coucher de soleil chaud et doré, par exemple, la couleur du reste de votre image sera modifiée en conséquence.

Si des graphistes et autres utilisateurs de Photoshop lisent ces lignes, il est conseillé de ne pas trop s’emballer quant à ce produit. Nous ne disposons pour le moment que d’une simple vidéo de présentation, il est très facile pour Adobe de choisir des situations où l’outil est le plus à l’aise. Attendons de voir comment il se comporte pour une utilisation quotidienne. Néanmoins, la simplicité d’utilisation de cette fonction devrait permettre à Adobe d’attirer un nouveau type de public.

Jusqu’à présent, les logiciels Adobe ont tendance à intimider les plus novices. Pourtant ils deviennent de plus en plus intuitifs au fil du temps, et Adobe joue beaucoup sur cela. Par exemple, de nombreuses influenceuses au feed Instagram parfait, pourraient être intéressées par cet outil. Il permet de retoucher facilement des photos pour leur donner une tout autre ambiance et donc garder une similitude avec les précédents posts.

Nous ne savons pas quand cet outil sera accessible, mais il y a fort à parier que l’on devrait en savoir plus lors de la conférence Adobe Max.