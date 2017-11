Aibo: le chien robot de Sony fait son grand retour

Vous vous souvenez sans doute du robot chien Aibo, dont Sony avait stoppé la production en 2006, le constructeur a décidé que ce robot serait de retour très prochainement, en raison des importants progrès dans la robotique et dans l’intelligence artificielle. Aibo, le chien robot a donc été remis au goût du jour, amélioré et rendu plus intelligent pour le bonheur des futurs membres des familles qui l’accueilleront au sein de leur foyer !

La nouvelle version du chien robot qui devrait être mise sur le marché au mois de janvier se nommera Aibo ERS-1000. Un petit bijou de technologie dont le prix avoisinera les 1500 euros et qui surpasse largement ce que l’on connaissait, Sony ayant réellement exploité les innovations des dernières années dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique. Voilà déjà 11 ans que Sony avait décidé l’arrêt de la production du dernier modèle d’Aibo. Ce retour est donc particulièrement attendu !

Aibo ERS-1000, le nouveau chien robot de Sony arrive…

Ce chiot numérique sera le compagnon idéal de toute la famille, tant il est attachant et divertissant à regarder se déplacer. Ce robot chien est animé par un processeur quadcore 64 bits et Sony a intégré de nombreux actionneurs offrant 22 libertés de mouvements, de quoi lui donner de nombreuses expressions. L’Aibo ERS 1000 est capable de se rendre tout seul jusqu’à sa base pour se recharger. Il peut jouer avec des jouets spéciaux comme une balle et un os par exemple. Les yeux de ce chiot robotisé sont constitués d’écrans OLED capables d’exprimer de nombreuses expressions et émotions, ce qui rend le robot très attendrissant.

Sony a également tenu à embarquer tout ce qui se fait de mieux actuellement en termes de capteurs, probablement pour anticiper l’avenir et offrir de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir. En effet, contrairement à la première génération qui avait été vendue comme une sorte de jouet, l’Aibo ERS 1000 a également l’ambition de devenir un assistant domotique mobile. De quoi faire concurrence à Google, Amazon ou Apple qui ont opté pour des assistants fixes au sein d’enceintes connectées par exemple. De plus, Sony espère que les développeurs produiront une grande quantité d’applications pour alimenter son Aibo Store.

Sony annonce donc que le robot chien, dispose de deux caméras, d’un haut-parleur, de quatre microphones, de détecteurs de présence, de capteurs de distance, de gyroscopes, de capteurs tactiles, de capteurs de lumière, etc. La liste est longue… La vraie réussite de ce robot réside surtout au niveau de l’intelligence artificielle, capable d’apprendre au contact de la famille, mais également à partir de serveur Sony traitant des données pour les renvoyer dans l’apprentissage de l’IA.

Il est déjà possible de le précommander sur le site web de Sony depuis hier 15h00, si vous ne résistez pas à sa petite bouille. Comptez 22 euros environ par mois pour disposer d’un abonnement au service de Cloud pour le stockage de données et pour disposer régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Un abonnement nécessaire pendant les trois premières années, afin de faire évoluer le chiot numérique Aibo selon vos besoins et l’environnement.

Reste à savoir si le public adhérera à cette nouvelle version d’Aibo, car rappelons que ce produit avait été lancé en 1999, et qu’en 7 ans, Sony avait écoulé seulement 150 000 exemplaires… Toutefois, la dimension « assistant personnel » potentielle de ce robot pourrait le rendre plus populaire, si la communauté des développeurs s’attèle à lui donner de nombreuses fonctionnalités.

Présentation du nouveau robot chien Aibo ERS 1000