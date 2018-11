Alexa vous préviendra quand votre artiste favori sortira un nouvel album

Plus besoin de consulter frénétiquement les sites de vos artistes favoris ou votre service de streaming préféré en quête de leurs dernières productions. La dernière version d’Amazon Music va utiliser Alexa pour alerter ses abonnés à chaque sortie d’une nouvelle chanson ou d’un nouvel album. Un pictogramme jaune apparaîtra sur les appareils Echo quand une nouvelle chanson sera publiée, et des notifications seront également envoyées via les applications Amazon Music iOS et Android. Les utilisateurs auront la possibilité d’écouter un nouveau titre ou un nouvel album immédiatement une fois la notification envoyée.

« Alexa, fais-moi savoir quand cet artiste sort un nouvel album »

Le nouvel outil vocal aidera également les abonnés d’Amazon Music à découvrir de nouveaux artistes sans avoir à connaître le nom d’un musicien ou d’un groupe particulier. Si une chanson fait partie d’une liste de lecture que vous êtes en train d’écouter, vous pouvez demander à Alexa de suivre cet artiste en particulier et de définir des alertes pour le prochain morceau ou album qui sort avec des commandes vocales telles que « Alexa, suis cet artiste sur Amazon Music », et « Alexa, laissez-moi savoir quand cet artiste sort un nouvel album. »

Vous l’avez compris, l’outil ne concerne que les abonnés à Amazon Music. Exit donc les clients Spotify, Google ou Apple Music. Il est en train d’être déployé auprès des clients américains. On espère que les versions localisées suivront rapidement.

