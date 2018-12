Alternative à l’iPad : Samsung, Microsoft ou Xiaomi ?

Quelle alternative à un iPad classique ?

Huawei MediaPad T5

Présentée au début de l’année 2018, la tablette Huawei MediaPad T5 dispose d’un écran Full HD de 10,1 pouces. En termes de stockage, l’alternative à l’iPad existe avec 2 à 3 Go de RAM et 16 ou 32 Go de stockage interne. Comme d’autres tablettes de ce classement, l’appareil de la marque chinoise se destine principalement aux loisirs plutôt qu’au travail. Un mode confort des yeux permet de réduire la fatigue oculaire. Enfin, Huawei cible aussi les enfants en proposant à leurs parents de gérer facilement le temps passé devant l’écran.

La Huawei MediaPad T5 est disponible en noir. Elle fonctionne sous EMUI 8.0 basé sur Android 8.0 Oreo et embarque un processeur Kirin 659. La batterie est de 5 100 mAh.

Prix : La tablette Huawei MediaPad T5 est vendue au tarif de 179,99 euros.

Samsung Galaxy Tab A6

Dévoilé en 2016, la Samsung Galaxy Tab A6 est considérée comme une réelle alternative à l’iPad, avec un tarif un peu moins onéreux que ce dernier. En effet, la tablette de Samsung est commercialisée au tarif de 249 euros, là où l’appareil d’Apple coûte près de 350 euros. Fonctionnant sous Android 7.0 Nougat, la tablette de Samsung dispose de 2 Go de RAM pour 16 à 32 Go de stockage, sachant qu’il est possible d’ajouter jusqu’à 200 Go de mémoire via une carteSD. En termes d’utilisation, Samsung met principalement en avant le divertissement, à l’exemple du jeu ou de la photo.

La batterie de 7 300 mAh permet aux utilisateurs de bénéficier de 13 heures d’autonomie en lecture vidéo. La Samsung Galaxy Tab A6 est commercialisée en blanc.

Prix : La Samsung Galaxy Tab A6 est commercialisée au tarif de 249,99 euros.

Xiaomi MiPad 4 Plus

Xiaomi est considéré comme une alternative à l’iPad classique d’Apple. L’un des grands avantages est qu’elle est moins chère, mais sa fiche technique reste assez intéressante. Lancée en 2018, la tablette Xiaomi se tourne vers un design relativement similaire à celui de son concurrent américain. Outre son capteur d’empreintes digitale, la tablette du constructeur chinois embarque un écran FHD+ de 10,1 pouces.

L’appareil de Xiaomi est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 660 est dispose de 4 Go de RAM pour 54 ou 128 Go de stockage. Elle tourne sous Android 8.1 Oreo, contrairement à Apple qui possède son système d’exploitation propriétaire, iOS. La batterie de cette alternative à l’iPad est de 8 620 mAh, ce qui fait d’elle l’une des plus puissantes de ce classement. L’appareil de Xiaomi existe en noir et en rose.

Prix : La tablette Xiaomi MiPad 4 Plus est commercialisée au tarif de 250 euros.

Asus ZenPad 3S 10

Lancée en 2016, la tablette Asus ZenPad 3S 10 s’axe autour des loisirs comme du travail, précise l’entreprise taïwanaise. La tablette qui veut servir d’alternative à l’iPad dispose d’un écran LED de 9,7 pouces pour une dalle IPS et deux haut-parleurs avant avec DTS HD Premium Sound. Un lecteur d’empreintes digitales est disposé à l’arrière de l’appareil, ce qui lui confère un réel élément différenciant par rapport à ses concurrents. L’appareil bénéficie d’une batterie de 5 900 mAh, soit une dizaine d’heures d’autonomie, et est compatible Quick Charge 3.0.

Le stylet compatible avec la tablette d’Asus est le ASUS Z Stylus, qui est vendu séparément, ce qui peut également être le cas sur l’iPad. La tablette Asus tourne sous 6.0 Marshmallow. Globalement, la tablette d’Asus est une alternative à l’iPad considérée comme moins chère et plus abordable. Elle est vendue en gris ou en argent.

Prix : À son lancement, la tablette Asus ZenPad 3S 10 était commercialisée à 379 euros, mais il est possible de la trouver moins cher aujourd’hui.

Huawei Mediapad M5

Dévoilée en 2018, la Huawei Mediapad M5 fait partie des tablettes les moins chères de ce classement, ce qui la positionne comme une réelle alternative à l’iPad d’Apple. Équipée d’un écran 2K de 10,8 pouces, elle offre 4 Go de RAM pour 64 Go de stockage interne. La marque chinoise met en avant le fait que les haut-parleurs de son appareil sont signés Harman Kardon, là où le son stéréo surround 3D est signé Huawei Histen. Globalement, son usage principal se tourne vers le divertissement, un point que la marque met en avant en indiquant que la tablette exploite ClariVu, une technologie qui améliore le contraste des images tout en filtrant la lumière bleue, ce qui réduit la fatigue oculaire.

La Huawei Mediapad M5 dispose d’un processeur Kirin 960s et tourne sous le système EMUI 8.0 basé sur Android 8.0 Oreo. L’appareil est compatible avec le stylet Huawei M-PEN. On retrouve ainsi le même principe sur cette alternative Huawei que sur l’iPad (les deux stylets sont vendus en supplément).

Prix : À son lancement, la tablette de Samsung était vendue à partir de 399 euros.

Quelle alternative à un iPad Pro ?

Samsung Galaxy Tab S4

Déjà concurrent sur le marché des smartphones, Apple et Samsung s’affrontent également lorsqu’il s’agit des tablettes tactiles. Dévoilée à la fin de l’été 2018, la Samsung Galaxy Tab S4 est considérée comme une réelle alternative à un iPad Pro, qui a l’avantage non négligeable de bénéficier d’un écran 10 pouces AMOLED. En comparaison, l’iPad Pro 2018 présenté lors de la dernière keynote de la marque embarque un écran Liquid Retina. Comme ce dernier, la Samsung Galaxy Tab S4 embarque son propre stylet baptisé S-Pen, à ne pas confondre avec celui du Note 9 commercialisé par la marque. Contrairement à Apple, celui-ci est vendu directement avec la tablette.

Samsung met également l’accent sur la qualité sonore de l’appareil, si bien que la Galaxy Tab S4 dispose de quatre haut-parleurs AKG embarquant la technologie Dolby Atmos. La batterie est de 7300 mAh, ce qui permet de bénéficier d’environ 16 heures de lecture vidéo.

La tablette de Samsung existe en noir et en gris et elle tourne sous Android avec un processeur Octo-Core. Cette alternative à l’iPad Pro dispose de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage tout en offrant la possibilité d’ajouter une microSD allant jusqu’à 400 Go. On ne retrouve en revanche pas cela sur la tablette Apple.

Prix : La Samsung Galaxy Tab S4 est vendue à un tarif de 699 euros.

Microsoft Surface Pro 5ème génération

Microsoft met en avant sa Surface Pro de 5ème génération en s’axant sur la polyvalence de la tablette ainsi que la mobilité qu’elle offre à son utilisateur. Pour ce qui est de son écran, l’alternative à l’iPad Pro dispose d’un PixelSense de 12,3 pouces. L’écran peut également en charge le stylet Surface, vendu séparément au tarif de 94 euros, pour 109,99 euros en temps normal.

Pour sa part, l’appareil embarque deux microphones haut-parleurs stéréo avec Dolby Audio Premium. Un processeur Intel Core m3, i5 ou i7 7e génération est intégrée et l’utilisateur peut bénéficier de 4, 8 ou 16 Go de RAM. La Microsoft Surface Pro 5e génération promet jusqu’à 13,5 heures de lecture vidéo locale et fonctionne sous Windows 10.

Prix : La Microsoft Surface Pro est actuellement commercialisée au tarif de 765 euros au lieu de 899 euros sur le site officiel de la marque, pour un Intel Core m3, un SSD de 128 Go et 4 Go de RAM. La version la plus onéreuse coûte actuellement 1 147 euros au lieu de 1 349 euros, mais cette alternative reste moins chère que l’iPad Pro le plus onéreux.

L’iPad, une tablette qui domine le marché

Depuis la sortie du premier iPad, Apple conserve son positionnement sur un marché dont les ventes semblent pourtant en berne depuis de longs mois. En août, les derniers chiffres de la société d’analyses IDC montraient que les chiffres du secteur étaient plutôt mauvais, si bien qu’ils faisaient état d’une baisse 13,5% par rapport à la même période en 2017, soit environ 5 millions de tablettes.

Néanmoins, le rapport laissait entendre que deux entreprises conservaient une position stable, à savoir Apple et Huawei, qui ont tous deux augmenté leurs ventes respectives de 0,9% et 7,7%. Plus globalement, c’est les entreprises Samsung, Lenovo et Amazon qui ont plus de mal, si bien que leurs ventes ont baissé entre 2017 et 2018.

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires, cette liste est non exhaustive et des modèles peuvent y être ajoutés selon vos conseils.

Après ces alternatives à l’iPad, pourquoi ne pas consulter les alternatives aux AirPods ?