Bose, Jabra, Sony…Une liste de 7 alternatives aux AirPods d’Apple

Jabra Elite 65t

Dévoilés au début de l’année 2018, les Jabra Elite 65t constituent une réelle alternative aux AirPods d’Apple, proposant un tarif similaire. L’appareil est équipé de quatre microphones et d’une option, disponible via l’application Jabra Sound+, qui permet de personnaliser le son grâce à l’égalisateur. Entièrement sans fil, les écouteurs disposent d’une autonomie de 5 heures, puis 10 en plus avec l’étui de recharge. En 15 minutes de charge, ils assurent une autonomie supplémentaire de 1h30. Les écouteurs de 3e génération sont sont certifiés IP55, c’est-à-dire qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Ils sont compatibles avec les assistants intelligents Alexa, Google Assistant et Siri.

Pour ce qui est de l’appairage, il se fait de façon traditionnelle grâce ait Bluetooth 5.0.

Les écouteurs Jabra Elite 65t sont disponibles en cuivre et noir, titane et noir ainsi que or et beige.

Prix : Les écouteurs Jabra Elite 65t coûtent 179,99 euros, là où le modèle Jabra Elite Active 65t est commercialisé à 199,99 euros.

Samsung Gear IconX

Comme les Jabra Elite 65t, les Samsung Gear IconX sont entièrement sans fil et rechargeable via le boîtier de charge fourni avec les écouteurs. Conçu également pour la pratique sportive, le dispositif de la marque coréenne embarque plusieurs capteurs, dont un accéléromètre et un cardio-fréquencemètre. Le système de Samsung possède aussi une mémoire interne de 3,5 Go, ce qui signifie qu’il est possible d’y stocker près de 1 000 titres, et une connexion Bluetooth v4.1.

Le point faible est certainement l’autonomie, qui est de 47 mAh par écouteurs, ce qui signifie que les Samsung Gear IconX tiennent environ 3 heures, là où l’étui permet deux charges complètes. Ils sont disponibles en noir, bleu et blanc.

Prix : Les écouteurs Samsung Gear IconX coûtent 199 euros.

Bose SoundSport Free

Également entièrement sans fil, les Bose SoundSport Free sont tournés vers la pratique sportive. Dévoilés fin 2017, les écouteurs possèdent une autonomie de 5 heures, là où l’étui de charge permet de rallonger ce délai à 10 heures. Une charge de 15 minutes permet d’obtenir une autonomie de 15 minutes. L’application a l’avantage de disposer d’une option de géolocalisation, ce qui permet qu’un signal sonore soit émis afin de retrouver plus facilement le dispositif SoundSport Free.

Les écouteurs de Bose sont certifiés IPX4, ce qui signifie qu’ils sont résistants à la pluie et la transpiration. Ils sont disponibles en noir, bleu nuit et orange.

Prix : Les Bose SoundSport Free sont commercialisés 199,90 euros.

Sony WF-1000X True Wireless Earphones

Dévoilés en 2017, les écouteurs entièrement sans fil de Sony ont la particularité de disposer de la réduction de bruit active disponible via trois modes différents, ce qui constitue un avantage non négligeable sur ses concurrents. L’autonomie est de 3 heures pour 6 heures de plus grâce à l’étui de recharge. 15 minutes de charge permettent de bénéficier d’une heure d’écoute supplémentaire. Les écouteurs disposent d’une connexion Bluetooth et d’une comptabilité avec Google Assistant.

Les Sony WF-1000X sont disponibles en couleur noir ou or.

Prix : Les écouteurs coûtent 199,90 euros.

Divacore Antipods

Particulièrement compacts, les Divacore Antipods se positionnent en opposition aux écouteurs d’Apple, comme l’indique leur nom. Cet aspect compact est à la fois l’avantage et l’inconvénient de la paire d’écouteurs sans fil. Présenté en 2017, le dispositif promet une autonomie de plus de 24 heures, soit 8 heures avec une charge complète ainsi que trois recharges avec le boîtier. Néanmoins, plusieurs tests laissent entendre que l’autonomie est plus proche des 5 heures. À noter que les écouteurs Bluetooth ne disposent pas d’un moyen permettant de savoir où en est le niveau de charge.

Les Divacore Antipods sont disponibles en blanc et en noir.

Prix : Le prix de lancement des écouteurs était de 119 euros, mais il est désormais possible de les trouver beaucoup moins chers, comme à 79 euros.

OnePlus Bullets Wireless

Les OnePlus Bullets Wireless sont les seuls écouteurs de cette liste à ne pas être entièrement sans fil puisqu’un câble les relie entre eux afin d’éviter leur perte ou leur chute. Pour les mettre en pause, il suffit de rassembler les écouteurs, qui sont tous deux aimantés, plutôt que d’appuyer sur le bouton pause de son smartphone. Le dispositif promet 5 heures d’écoute pour seulement 10 minutes de charge via un câble USB-C standard, un avantage clef par rapport à ses concurrents.

Les écouteurs sont compatibles avec Google Assistant. Ils sont disponibles en rouge et en noir.

Prix : Les OnePlus Bullets Wireless sont commercialisés à 79 euros, ce qui fait d’eux les écouteurs les moins chers de cette liste.

TicPods Free

En termes de design, les TicPods Free font clairement partie des écouteurs de cette liste ressemblant le plus aux traditionnels AirPods d’Apple. Conçus par l’entreprise Mobvoi, les écouteurs sont actuellement le sujet d’une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. Disposant d’une connexion Bluetooth 4.2, les TicPods promettent une autonomie de 4 heures avec une charge complète de pas plus de 40 minutes. Certifié IPX5, le dispositif sonore est en mesure de résister à l’eau.

Les écouteurs sans fil sont disponibles en bleu, rouge et blanc.

Prix : Les TicPods Free coûtent 129,99 euros.

Bonus : Les AirDots de Xiaomi

Le constructeur chinois a annoncé le lancement des AirDots, des écouteurs sans fil blanc qui ressemblent en plusieurs points à ceux d’Apple… hormis le prix. Dévoilé lors d’une conférence qui a eu lieu il y a deux semaines, le dispositif est vendu moins de 40 euros. Disposant d’une connexion Bluetooth 5.0, les écouteurs promettent une autonomie de 4 heures d’utilisation par charge et 12 heures au total grâce à l’étui de charge.

Reste à savoir si la qualité sonore sera au niveau de la promesse, qui s’annonce particulièrement intéressante.

Prix : Les AirDots sont vendus à un tarif d’environ 35,99 euros.