Amazfit Neo : la smartwatch inspirée des montres digitales de notre enfance

Alors que les smartwatch se font de plus en plus modernes, la marque Huami lance Amazfit Neo, une montre connectée qui semble tout droit sortir… des années 90. En effet, ceux qui se souviennent encore avec émotion de leur montre-calculette Casio CA-53W (ou de tout autre modèle de l’époque) seront sans doute curieux de découvrir ce dont cette Amazfit Neo, au délicieux goût vintage, est capable.

Amazfit Neo, la smartwatch façon vintage

C’est via Weibo que Huami a officialisé sa montre Amazfit Neo, une montre intelligente disponible dans les échoppes chinoises pour l’équivalent de 49 dollars. A ce prix, il ne s’agit évidemment pas de retrouver une smartwatch digne d’une Apple Watch ou d’une Samsung Galaxy Watch, mais plutôt une montre visant à moderniser la bonne vieille Casio de notre enfance/adolescence.

En effet, l’Amazfit Neo s’inspire des célèbres montres digitales des années 90, avec notamment un écran LCD monochrome de 1,2″. Le tout est enfermé dans une coque en plastique, et la montre propose un affichage de type « always-on display », avec l’heure et la date qui sont constamment affichées à l’écran. Bien sûr, pas d’écran tactile ici, et la navigation s’effectue via des touches sur le côté, comme dans « le monde d’avant. »

Côté autonomie, le constructeur promet environ 4 semaines d’utilisation avant de devoir recharger la batterie de 160 mAh embarquée par cette Amazfit Neo. Bien sûr, la montre fait également office de tracker, et permettra de suivre les activités du porteur, mais également son sommeil. Elle n’intègre pas de module GPS et est résistante à l’eau.

Appairée à un smartphone, la montre est également en mesure d’afficher les notifications liées au appels et SMS. A noter que la montre se charge également de surveiller le rythme cardiaque du porteur, et peut alerter ce dernier si une anomalie est détectée. Pour les intéressés, cette Amazfit Neo est d’ores et déjà disponible à la vente, et proposée en trois coloris, à savoir gris, noir et rouge.