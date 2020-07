Galaxy Watch 3 : quelles seront les nouveautés de la prochaine montre de Samsung ?

Le 5 aout, Samsung présentera ses nouveaux smartphones Galaxy Note lors d’un événement Unpacked diffusé en ligne. Mais en plus de ces appareils, le géant coréen devrait également lever le voile sur un nouveau smartphone pliable, le successeur du Galaxy Fold, et sur une nouvelle montre. Et en attendant l’officialisation, des rumeurs circulent déjà au sujet de ces nouveaux produits Samsung.

En ce qui concerne la prochaine montre Samsung, dont le nom serait Galaxy Watch 3, le site XDA a récemment publié un article pour évoquer les nouveautés qui pourraient arriver avec celle-ci. Ce média indique avoir obtenu des informations en analysant le code sur le fichier .apk de l’application Galaxy Watch 3 Plugin.

La fonctionnalité la plus intéressante de la prochaine montre de Samsung serait de nouveaux gestes pour contrôler les appels. En substance, lorsqu’on reçoit un appel sur une montre Galaxy Watch 3, il suffirait de serrer le serrer le poing puis desserrer pour décrocher. Et si on souhaite ignorer l’appel, il suffirait de secouer la main.

Samsung s’apprêterait aussi à lancer une nouvelle fonctionnalité de détection des chutes similaire à celle qu’on a sur l’Apple Watch. Si l’utilisateur tombe, cela sera détecté par la montre de Samsung et celle-ci va émettre un signal sonore pendant 60 secondes. Si l’utilisateur, qui vient de tomber, ne réagit pas à ce signal, la montre enverra sa géolocalisation aux contacts d’urgence, ainsi qu’un enregistrement de 5 secondes. Bien évidemment, Samsung mettra probablement aussi en avant beaucoup de fonctionnalités pour le suivi de la santé et pour la pratique d’exercices physiques. Néanmoins, en attendant la présentation du 5 aout, toutes ces infos sur la prochaine montre connectée de Samsung sont encore à considérer avec prudence.

Nouveau concurrent de l’Apple Watch dans la catégorie wearables

Samsung a en tout cas intérêt à assurer la présentation de sa prochaine montre connectée. En effet, alors que les ventes de smartphones sont en baisse dans le monde à cause de la pandémie, celles des wearables (accessoires connectés à porter sur soi) devraient continuer à augmenter. Il s’agit d’un marché qui résiste mieux à la crise.

D’après des prédictions d’ABI Research que nous relayions en juin, les expéditions de wearables dans le monde devraient augmenter de 5% cette année, par rapport à 2019. Mais cette hausse aurait cependant dû être nettement supérieure (17 %) s’il n’y avait pas le COVID-19.