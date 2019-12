Amazon : 7 offres CHOC avec une livraison garantie avant Noël 🔥

Alors que NoĂ«l arrive Ă grands pas, Amazon peut bel et bien vous sauver de la course aux cadeaux de dernière minute. Si vous souhaitez Ă©viter de vous retrouver dans les magasins bondĂ©s la veille du rĂ©veillon, vous ĂŞtes encore dans les temps pour rĂ©aliser vos achats en ligne et les recevoir dans les temps. Jusqu’au 22 dĂ©cembre, le marchand organise ses ventes flash de NoĂ«l, des promotions ultras attractives qui vous permettront de faire des Ă©conomies importantes. Voici notre sĂ©lection d’offres pour ce jeudi.

Si les Ă©vĂ©nements sociaux de ce mois de dĂ©cembre ont Ă©tĂ© dĂ©savantageux pour les boutiques physiques, Amazon, Cdiscount ainsi que Fnac et Darty en sortent indĂ©niablement gagnant en cette pĂ©riode de NoĂ«l. Ceux-ci ont su profiter de ce contexte pour tirer leur Ă©pingle du jeu et attirer l’attention du public français avec de très belles promotions.

Dernière mise à jour : jeudi 19 décembre, 7h15

Amazon fait son show lors des ventes flash de Noël

Outre le fait que le marchand Amazon dispose d’une quantitĂ© de stocks gigantesque sur de nombreux produits, la plateforme se dĂ©marque Ă©galement avec ses ventes flash de NoĂ«l. Le gĂ©ant du secteur ne cesse de prendre de l’ampleur en France et dans le monde grâce au fait qu’il vende des produits issus de très nombreuses catĂ©gories. La flexibilitĂ© et la rapiditĂ© de la plateforme en ligne achèveront certainement de convaincre les plus curieux.

Lors de ses ventes flash de NoĂ«l, Amazon organise chaque jour des milliers de rĂ©ductions qui peuvent aller jusqu’Ă -80%. Ce qui est très intĂ©ressant, c’est que beaucoup d’entre elles ciblent des grandes marques comme Huawei, Apple, Samsung, Sony, Xiaomi ou encore les marques DJI, Tefal, Microsoft, Philips et autres. Ces excellentes rĂ©ductions vous permettront de faire plaisir ou de choisir vos cadeaux de NoĂ«l, sachant que la date fatidique est de plus en plus proche.

Comme nous l’avons dit, ce ne sont pas des produits au rabais que vous trouverez sur Amazon pendant les ventes flash de NoĂ«l. Ă€ cette occasion, le marchand en ligne a dĂ©jĂ dĂ©montrĂ© sa puissance en cassant les prix sur des produits comme l’iPhone 11 du gĂ©ant Apple, les Galaxy S10 de Samsung ou encore les P30 Pro de Huawei. Ces promotions ont grimpĂ© jusqu’Ă -50% durant leur disponibilitĂ©, faisant parfois baisser les prix des appareils de quelques centaines d’euros. Vous pourrez donc faire des Ă©conomies simplement plutĂ´t que d’acheter ces produits aux tarifs habituels dans les boutiques physiques.

Par contre, les ventes flash de NoĂ«l Amazon signifient aussi les stocks sont extrĂŞmement limitĂ©s et que les offres ne sont parfois pas disponibles plus de quelques heures sur la plateforme en ligne. Si vous trouvez un produit qui vous plaĂ®t Ă cette occasion, nous vous conseillons de ne pas hĂ©siter trop longtemps et de franchir vite le pas avant que ce ne soit trop tard. Rappelons que vous avez 30 jours pour le renvoyer s’il ne vous plaĂ®t finalement pas et vous faire rembourser, une deuxième chance qui Ă©vite les achats inutiles.

Quelles offres pour vos cadeaux de Noël ?

Si les cadeaux de NoĂ«l achetĂ©s sur Internet peuvent s’apparenter Ă de l’Ă©lectronique pour beaucoup, ce n’est pourtant pas le cas. Amazon et ses ventes flash de NoĂ«l font baisser le prix de milliers de produits et rĂ©fĂ©rences qui ne sont pas liĂ©s Ă ce secteur, mais bel et bien Ă une multitude de domaines. Oui, Amazon ne rime pas qu’avec l’Ă©lectronique et les promotions de qualitĂ© s’Ă©tendent Ă toutes les catĂ©gories de la plateforme marchande.

Avec Amazon, tout est donc concentrĂ© sur un seul et mĂŞme site web, ce qui Ă©vite de voir aller faire les magasins Ă la dernière minute et de vous confronter Ă tous les gens ayant fait de mĂŞme. Vous n’avez pas non plus Ă vous rendre sur de nombreux sites internet diffĂ©rents, Ă suivre toutes vos commandes et Ă aller chercher vos colis plusieurs fois, car tout est disponible sur la mĂŞme plateforme en ligne.

Si le dĂ©lai de livraison peut Ă©galement vous faire peur, sachez que le marchand Amazon assure une livraison similaire Ă celle du reste de l’annĂ©e —sauf mention contraire sur le produit. Lors des ventes flash de NoĂ«l, la plateforme vous assure donc une livraison dans les 24 heures si vous ĂŞtes membre Prime. Sinon, elle est gĂ©nĂ©ralement de deux Ă trois jours en version gratuite, ce qui est dĂ©jĂ court par rapport Ă d’autres sites web offrant les mĂŞmes services et offres. En commandant aujourd’hui, vous serez donc livrĂ©s Ă temps pour que les cadeaux soient au pied du sapin en temps et en heure.

Trouver les bons plans pour les ventes flash de Noël sur Amazon

Si de plus en plus de personnes font leurs achats de NoĂ«l sur Internet, la pratique demande aussi de savoir se tourner vers les bons plans pour que cela vous coĂ»te moins cher. Ce sont justement ces ventes flash de NoĂ«l Amazon qui vous permettront de faire des affaires tout en trouvant les produits qui vous intĂ©ressent. Mais les stocks de ces offres flash ne sont pas illimitĂ©s et peuvent s’Ă©couler extrĂŞmement vite lorsqu’ils concernent des produits de grandes marques.

L’enjeu de ces ventes flash de NoĂ«l Amazon sera d’ĂŞtre assez rapide pour dĂ©nicher le produit qui vous plaĂ®t ainsi que de potentiels cadeaux pour vos proches. Rappelons que le marchand dispose d’un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours. Durant presque un mois, vous avez donc la libertĂ© de renvoyer un produit et de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ© par la plateforme marchande amĂ©ricaine, leader en France. Il faut Ă©videmment que le produit soit renvoyĂ© comme neuf. C’est justement cette deuxième chance qui pourra ĂŞtre utilisĂ©e si vous ĂŞtes passĂ© Ă l’acte trop vite ou qu’un des cadeaux ne plaĂ®t finalement pas Ă vos proches.

Durant toute cette journĂ©e de jeudi, nous mettrons Ă jour cette liste afin de vous proposer les bons plans Amazon les plus frais possible et vous Ă©viter des dĂ©ceptions. Si vous devez ĂŞtre rapide, vous pouvez donc consulter cette liste très souvent pour voir s’il y a des mises Ă jour sur les offres depuis votre dernière visite. N’hĂ©sitez pas non plus Ă ajouter cette page web Ă vos favoris.

