Amazon commence à connaitre des problèmes de stocks en raison du coronavirus

Même les géants ont leur point faible. Alors qu’une grande partie du monde occidental entre dans une phase de confinement total, les commandes sur les sites de e-commerce explosent, et c’est bien sûr Amazon qui une fois de plus semble rafler la mise.

Sauf que cela ne se passe pas tout à fait comme prévu. Face à la forte demande, le golgoth du commerce sur internet semble à son tour éprouver quelques difficultés à faire face. Amazon a en effet annoncé des délais pour ses livraisons Prime, ainsi qu’une rupture de stocks d’articles ménagers les plus demandés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ces problèmes sont le résultat d’une « augmentation spectaculaire du nombre d’achat en ligne », a déclaré Amazon dans un article de blog mis à jour samedi. Certaines marques populaires et certains articles dans les catégories produits ménagers de base étaient en rupture de stock, tandis qu’Amazon a déclaré que certaines de ses promesses de livraison sont plus longues que d’habitude, selon nos confrères de CNBC.

« À court terme, cela a un impact sur la façon dont nous servons nos clients. Nous travaillons 24 heures sur 24 avec nos partenaires commerciaux pour garantir la disponibilité de tous nos produits et nous apportons une capacité supplémentaire pour livrer toutes vos commandes », indique l’article de blog d’Amazon.

Pendant ce temps, un balayage rapide des articles en demande comme le papier toilette et l’eau en bouteille a montré que de nombreuses listes étaient en rupture de stock. Les options de livraison normalement rapides d’Amazon, à savoir un jour et deux jours, ont également révélé des retards de plusieurs jours.

Des délais allongés, même pour les clients Amazon Prime

Un problème inédit dans la mécanique logistique parfaitement huilée d’Amazon, a fortiori en ce qui concerne son service Prime, qui généralement garantit des livraisons dans un délai de un à deux jours (livraison parfois le jour de la commande, y compris le week-end). L’entreprise compte désormais plus de 150 millions de membres Prime dans le monde. Récemment, Amazon a intensifié ses investissements dans la livraison en un jour et le jour même, dépensant 1,5 milliard de dollars pendant la saison des achats de Noël de l’année dernière pour étendre ses services.

En outre, certains employés des centres de traitement des commandes ne se présentent pas au travail en raison de craintes liées à l’épidémie de COVID-19. Au début de ce mois, Amazon a assoupli sa politique de présence des magasiniers, leur permettant de prendre des congés non payés illimités jusqu’au mois de mars.

L’entreprise a également pris des précautions supplémentaires dans les centres de traitement des commandes, en augmentant la fréquence et l’intensité du nettoyage sur tous ses sites et en exigeant que les employés désinfectent et nettoient leurs postes de travail et leurs véhicules au début et à la fin de chaque quart de travail.

Ce problème d’approvisionnement n’est pour le moment documenté que pour les États-Unis, mais il parait fort vraisemblable qu’il touchera également les autres pays, et probablement d’autres marchands en ligne, a fortiori quand l’on sait que les mesures de distanciation sociale touchent désormais aussi les magasins en France, et que la panique créée par cette pandémie fait se précipiter les consommateurs dans les supermarchés pour constituer des stocks.