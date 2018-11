Amazon Day : choisir son jour de livraison, c’est (bientôt) possible

Amazon teste une nouvelle fonction Amazon Day

Quoi de plus frustrant que de savoir le livreur Amazon devant votre interphone, alors que vous êtes au travail, sur la route, chez des amis… ? Histoire d’éviter aux abonnés Prime cette frustration engendrée par la non-livraison d’un colis (forcément) très attendu, Amazon va tester une nouvelle formule baptisée Amazon Day.

Evidemment, ce test aura lieu dans un premier temps aux Etats-Unis, où une poignée d’abonnés Amazon Prime vont pouvoir profiter de ce nouveau service. Concrètement, Amazon Day va permettre aux clients de choisir précisément le jour de livraison de leur(s) commande(s). Ainsi, il sera tout à fait possible de grouper une livraison passée en début de semaine pour recevoir cette dernière le samedi par exemple, histoire de ne pas manquer le précieux arrivage.

« Amazon innove toujours et cherche de nouvelles façons de surprendre et de ravir ses clients. Nous sommes ravis de tester un nouveau service visant à rendre l’expérience de livraison plus pratique pour les clients » a déclaré à Engadget un porte-parole du géant américain. Une énième innovation signée Amazon, après le lancement de Key l’an dernier, qui permet aux livreurs de déposer le colis directement dans la maison, ou dans le coffre d’une voiture.

Divers employés Amazon se sont chargés de tester cette nouvelle option Amazon Day ces dernières semaines, et c’est donc aujourd’hui au tour de certains abonnés Prime (américains) de se faire un avis sur cette nouvelle option. Amazon prévoit bien sûr d’étendre progressivement son programme de test dans les prochains mois. Reste à savoir maintenant quand sera disponible, pour tous, cette fonction Amazon Day plutôt pratique il faut bien l’admettre.