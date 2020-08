Amazon développe la pharmacie en ligne, en Inde

Amazon ajoute une nouvelle corde à son arc en se lançant sérieusement dans le secteur de la pharmacie en ligne. Le géant américain vient de lancer son service de pharmacie en ligne en Inde, dans la ville de Bangalore. Ce mouvement permet à Amazon de grappiller encore plus de part de marché sur le marché indien ultra prometteur. Le communiqué rédigé par Amazon India explique que les habitants de Bangalore pourront « commander des médicaments prescrits en plus de médicaments en libre-service, d’appareils de santé de base, et de médicaments ayurvédiques provenant de vendeurs certifiés ». La société ayant fait la fortune de Jeff Bezos ajoute que ce service « est particulièrement adapté aux temps présents, car il aidera les consommateurs à répondre à leurs besoins essentiels tout en restant en sécurité à la maison ».

La firme de Seattle prévoit également de mener des projets similaires dans d’autres villes indiennes, sans oublier qu’Amazon possède déjà quelques services de pharmacie en ligne dans plusieurs villes aux États-Unis et en Europe. Si Amazon concentre principalement ses efforts sur le marché indien du e-commerce, c’est tout simplement, car il s’agit du plus prisé à ce jour. La Chine perd d’ailleurs beaucoup à cause d’un conflit avec l’Inde, qui a décidé de bannir plus de 60 applications chinoises de ses frontières.

Amazon face à des concurrents de taille.

En Inde, Amazon est en lutte avec Flipkart, le géant derrière Walmart. De plus, un nouveau concurrent local vient de faire son apparition, il s’agit de JioMart, un site lancé par Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Inde. Le Jeff Bezos indien pour faire simple. En Inde, le marché du e-commerce est en croissance permanente et devrait rapidement atteindre 25 milliards de dollars d’ici 2025. À titre de comparaison, ce même marché vaut aujourd’hui 4,5 milliards de dollars.

D’autres entreprises comme Apple mise considérablement sur l’Inde, et a débuté la confection de ses iPhone 11 dans le pays. Les premiers iPhone « Made in India » sont dès à présent disponibles.