Amazon devient N°1 et passe devant Google et Apple

Jeff Bezos, le patron d’Amazon semble avoir trouvé la recette du succès, car en quelques années il aura réussi l’exploit de détrôner Apple et Google la même année. Le géant du commerce électronique a connu une croissance insolente de sa valeur boursière, qui le place désormais en tête du classement Brand Finance 2018.

Les 6 dernières années de l’entreprise Amazon sont particulièrement fleurissantes avec l’essor du e-commerce et c’est sans surprise, que la firme de Jeff Bezos bouscule tout sur son passage y compris les mastodontes tels que Apple ou encore Google. En effet, d’après le classement Brand Finance, un organisme d’évaluation de richesse d’entreprise, Amazon serait désormais numéro un des valorisations boursières aux États-Unis.

Top 20 des meilleures valorisation US du classement Brand Finance 2018

Depuis de nombreuses années, la couronne de ce classement était portée soit par Apple, soit par Google, selon les résultats de l’un ou de l’autre. Cette époque semble cependant bien révolue et il faudra faire avec Amazon désormais, qui parvient l’exploit entre 2017 et 2018 de faire un bond de 42%, passant de 106 milliards à plus de 150 milliards de valorisation. Le géant du e-commerce, se plaçant juste devant Apple (148 milliards) et loin devant Google (120 milliards).

Les bons choix d’Amazon payent leurs fruits

Plusieurs raisons expliquent ce succès fulgurant et cette ascension dans le classement 2018. Apple a connu une année mitigée, mais cela ne suffit pas à expliquer la place d’Amazon. L’entreprise prend bonne décision sur bonne décision dans ses choix stratégiques et contrairement à Apple et Google, Amazon mise gros sur d’autres secteurs que sa propre niche, lui offrant ainsi d’importants vecteurs de croissance.

Dans le cas d’Apple, la firme de Cupertino investit massivement depuis plusieurs années sur la téléphonie, Alors l’iPhone est certes le smartphone le plus vendu dans le monde, mais cela rend aussi Apple de plus en plus dépendant des résultats de son iPhone et fragile aux assauts de la concurrence.

Amazon n’est plus une simple plateforme de vente en ligne comme dans le passé et a su prouver qu’il pouvait passer de l’autre côté du marché, en tant que producteur de produits électroniques comme sa gamme Echo par exemple ou de services en ligne, notamment dans le secteur du Cloud ou du streaming.

Quoi qu’il en soit, les couronnes de ce classement restent éphémères, Il y a trois ans Apple était numéro 1, avant de chuter de 27% en 2016, cédant sa place à Google en 2017, et aujourd’hui c’est au tour d’Amazon. En regardant le top 5 des valeurs, on peut constater qu’un outsider remonte très rapidement le classement, il s’agit de Facebook, avec une hausse spectaculaire sur un an de plus de 45%, passant d’une valeur de 60 milliards, à 89 milliards…