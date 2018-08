Amazon détient 70% du marché des enceintes connectées aux USA

Aux États-Unis, Amazon et ses enceintes connectées équipées d’Alexa rencontrent un franc succès et dominent largement ses concurrents Apple et Google.

Outre-Atlantique, Amazon est en train de gagner la partie en matière d’enceinte connectée avec sa gamme Echo et son assistant personnell Alexa.

Premier arrivé, premier servi

D’après les dernières données datant du 30 juin, Amazon détient 70% de part de marché avec ses enceintes Echo. Google et sa gamme de haut-parleurs Google Home en détiennent 24%, tandis qu’Apple possède les 6% de parts de marché restant. Ces statistiques rapportées par le CIRP ne sont pas surprenantes et sont conformes aux prévisions.

Cette forte domination d’Amazon s’explique avant tout par son arrivée anticipée face à ses concurrents (du moins aux États-Unis), et des prix très attractifs. Apple et son HomePod, introduits tardivement sur le marché et avec un prix onéreux de 349 dollars, auront des difficultés à prendre des parts de marché. Pour y parvenir, la firme de Cupertino devra certainement envisager de proposer un modèle plus abordable.

Une bataille de gagnée, mais pas la guerre

Le cofondateur du CIRP, Josh Lowitz, a déclaré qu’Apple a maintenant une part petite, mais significative. D’après lui, il faut tenir compte du fait que le HomePod d’Apple a un prix plus élevé, alors que les concurrents proposent un modèle à bas prix qui représente au moins la moitié de leurs ventes unitaires respectives. Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler qu’Amazon et Google ont encouragé les utilisateurs à acheter plusieurs unités en multipliant les promotions et offres groupées.

Toujours selon les données du CIRP, plus de 30% des utilisateurs d’Amazon Echo et Google Home ont plus d’un appareil chez eux, et près de 10% des utilisateurs d’Echo en possèdent même trois ou plus. Les résultats du CIRP sont basés sur une enquête réalisée auprès de 500 utilisateurs qui possédaient l’un des haut-parleurs intelligents susmentionnés au 30 juin 2018.

En Europe, et notamment en France, la donne est différente. Google est le premier à être arrivé dans l’hexagone et devance ses concurrents. Néanmoins, Amazon arrivé depuis peu est agressif, et ses enceintes Echo ne manquent pas d’atouts. Il sera intéressant de suivre l’évolution des statistiques de ventes.

