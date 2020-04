Amazon étend considérablement ses délais de retour

Depuis le début du confinement, Amazon a pris de nombreuses mesures. En France et dans de nombreux autres pays, la livraison de produits jugés « non prioritaires » a été stoppée. Aujourd’hui, la firme de Seattle présente une nouvelle mesure concernant le retour des colis.

Dès à présent, les utilisateurs bénéficient d’un délai plus long pour renvoyer une commande qui n’est finalement pas utile. Cette mesure concerne les commandes passées après le 1er mars. Amazon prend cette décision, car ses équipes ne parviennent plus à suivre devant l’augmentation de la demande pour ce service.

Ce phénomène provient de la pandémie qui a littéralement bouleversé les habitudes d’achat des consommateurs. Comme on a pu le voir dans les magasins physiques, la population s’est ruée sur les denrées alimentaires et autres produits plus ou moins utiles. C’est exactement ce qu’il s’est passé en ligne, si bien qu’aujourd’hui le nombre de colis retourné ne fait qu’augmenter.

COVID-19 update: We’re temporarily extending return windows in light of the ongoing global health crisis. Details on our blog. https://t.co/bE5ODB5BoX https://t.co/O2CcHy9m74 — Amazon News (@amazonnews) April 8, 2020

Comme l’explique Amazon sur son blog, l’état de confinement a provoqué de la panique auprès de nombreux consommateurs qui ont largement sollicité les services Amazon pour commander en vitesse tout et n’importe quoi.

Dès à présent, les consommateurs ayant effectué une commande entre le 1er mars et le 30 avril ont la possibilité de la retourner jusqu’au 31 mai. Cette mesure concerne les États-Unis, le Canada, mais également la Turquie, l’Italie, l’Espagne, la France et les Pays-Bas. Pour les pays européens précédemment cités, cette mesure a été adaptée pour les commandes passées entre le 15 février et le 30 avril.

Si vous vous trouvez dans cette situation, pensez à prendre le temps pour renvoyer vos colis en prenant compte de cette nouvelle mesure et des difficultés rencontrées par Amazon.