Amazon stoppe la livraison des produits dits « non prioritaires » en France

Amazon va se focaliser sur l’hygiène et les produits de nettoyage

Le géant américain Amazon est évidemment impacté (lui aussi) par l’épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde entier, et vient tout juste de prendre une décision concernant le traitement des livraisons. Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, Amazon ne prendra plus en compte les commandes jugées « non prioritaires« .

Le message diffusé par Amazon est on ne peut plus clair : « Nous devons concentrer les capacités disponibles sur les articles les plus prioritaires et, à partir d’aujourd’hui, temporairement cesser de prendre des commandes sur certains produits. Les employés de nos centres de distribution se concentreront donc sur la réception, et l’expédition, des produits dont les clients ont le plus besoin à l’heure actuelle. »

Concrètement, Amazon applique le même procédé déjà mis en place aux Etats-Unis. Ce sont ainsi les produits d’hygiène et les produits de nettoyage (pour la maison) qui seront traités de manière prioritaire. Evidemment, cette décision concerne les produits vendus directement par Amazon, ou par un vendeur tiers qui est secondé par Amazon. Les vendeurs tiers qui se chargent de gérer leurs ventes de A à Z peuvent expédier tous les produits.

Ce sont évidemment les récentes mesures de confinement, mises en place en début de semaine dernière, qui ont fait exploser les ventes du géant Amazon. Certains s’interrogent sur le danger encouru par tout le personnel d’Amazon, même si le géant américain promet avoir tout mis en place pour assurer des conditions d’hygiènes irréprochables, en augmentant au passage la fréquence des nettoyages.

A noter que la décision adoptée par Amazon concerne la France, mais également l’Italie, le pays européen actuellement le plus touché par l’épidémie de coronavirus. Rappelons qu’il y a quelques semaines déjà, Amazon faisait la chasse aux vendeurs peu scrupuleux, ceux qui vendaient notamment des masques de protection ou encore des gels hydroalcooliques à prix d’or…